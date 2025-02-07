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07/02/2025

麥當勞美食優惠2025：$1大可樂回歸，$20下午茶，教你零消費App簽到任務拎$27優惠

#優惠券 #FoodNews #美食 #Hot Deals #下午茶 #麥當勞 #著數優惠
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Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　麥當勞又有新美食優惠啦！蛇年第一彈震撼價$1大可樂，不同時段的指定套餐減$3及減$5優惠，以及全新麥麥配下午茶 $20就歎到，正！除此之外，麥當勞App亦推出全新簽到任務，零消費只需打開App麥麥簽到，即可獲得多款心水優惠券，最多拎盡$27優惠，新一年著數食平啲。

 

 

麥當勞App第七週VALUE MONDAY電子優惠券（2月10日至2月16日）

 

　　今個新年，麥當勞率先為大家送上強勢回歸的$1大可樂優惠。另外購買指定早晨套餐減$3及指定超值套餐減$5優惠亦上架，全日麥麥慳！

 

$1大可樂 (可選可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達汽水)（2月10日至2月14日，早上11時 － 午夜12時適用）

 

指定早晨套餐減$3(星期一至五，早上4時 － 11時適用，公眾假期除外)

 

指定超值套餐減$5（2月10日至2月13日，早上11時 － 午夜12時適用）

 

全新$20下午茶優惠

 

　　下星期一起，下午3時至6時期間，大家可於App内使用「$20麥麥配下午茶」優惠券，以至抵價享受麥當勞下午茶，多款美食及飲品任你配。美食包括魚柳飽、麥香雞、麥樂雞（4件）、脆香雞翼（2件）、原味麥炸雞（1件）、蜜糖BBQ麥炸雞（1件）、士多啤梨新地或朱古力新地及蘋果批。而飲品則包括中汽水、細杯裝熱即磨黑咖啡、細杯裝熱港式奶茶、細杯裝熱檸檬茶、細杯裝熱檸檬水及熱朱古力等，大家可以根據自己的愛好自由配搭。

 

派對必食的全新$98 脆香雞翼分享桶(16件)優惠於平日晚上和周末均有供應。（星期一至五，晚上6時 – 午夜12時適用；星期六至日，早上11時 － 午夜12時適用）[可重複使用]

 

McCafé $100咖啡套票優惠

 

　　麥當勞App將於下周一（2月10日）推出新一輪McCafé咖啡套票優惠，讓大家只需$100起就能享受8杯香濃「金獎咖啡」，用戶只需$100起就能享受8杯世界級金獎咖啡，平均每杯咖啡低至$12.5！

 

 

　　顧客只需於App內先支付$20購買咖啡套票，8張指定咖啡換購券會於於數分鐘內存入App優惠券版面。其後顧客每次使用咖啡換購券時只需支付$10起便可自由選擇心水咖啡，包括細杯裝熱即磨黑咖啡（Americano）、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte）以及細杯裝熱椰香鮮奶咖啡，換購券可於2025年4月11日或之前使用，更適用於全港逾250間麥當勞餐廳。

 

毋須消費 簽到任務拎盡$27優惠

 

 

　　好著數，零成本即可拎優惠券！大家只需每天打開麥當勞App簽到，累積足夠數量的印花即可領取專屬優惠券。簽到任務每逢星期一更新，毋須消費選購食物亦可進行簽到，用戶一個星期内簽到3次，即可領取「選購指定超值套餐免費升級大薯條及大汽水」優惠券。

 

 

　　如果再勤力啲，簽到5次則可領取「選購指定超值套餐送蘋果批（1件）」優惠券；而一個星期内每天都簽到的話，更可獲得「買滿$80減$10」優惠券，三張專屬優惠券都儲齊拎盡$27優惠。

 

 

　　另外，早前推出的招財福堡系列優惠至2 月13日（2月10日至2月13日，早上11時 － 午夜12時適用），未試的朋友記得把握機會！

 

$39招財牛堡套餐 [可重複使用]

 

黃金脆薯牛堡大大啖套餐減$5[可重複使用]

 

黃金脆薯牛堡配紅豆年糕批四道菜滋味套餐減$5[可重複使用]

 

$11.5歎紅豆年糕批[可重複使用]

 

$19起歎小龍蝦湯[可重複使用]

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

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