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11/02/2025

日版Viennetta停產！森永乳業宣佈：2025年3月31日販賣終了！

#viennetta #雪糕 #停產 #Food News #森永乳業 #日本雪糕 #集體回憶
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Text: Katty Wu

　　Viennetta雪糕，曾經是不少香港人的集體回憶！當年英國原裝版的Viennetta曾經一度打進香港市場，但又退出了。大概是2019年，堅尼地城有水貨舖引入日本版Viennetta，即刻引起搶購潮，除了上一輩想回味一下之外，後生一輩都迷上了這個「用刀叉來吃」的雪糕！但很可惜，日本森永乳業突然宣佈，將由2025年3月31日起停止發售Viennetta雪糕！

 

日版Viennetta雲呢拿雪糕。

 

　　Viennetta其實是由英國雪糕品牌Wall's發明並於1982年推出，日本的森永乳業於1983年取得代理，一直販賣至今，超過41年。一層層又軟又滑的雲呢拿雪糕，夾著大量朱古力薄片，無論賣相還是味道，都非常出色及有創意，所以深受日本人歡迎。這次突然停產，不少日本人都覺得很不捨。

 

Viennetta最大的特色，是其賣相及口感，給人一種「高級」的感覺。

 

　　目前日版Viennetta共有3款產品，包括最傳統的雲呢拿口味、Tiramisu口味及杯裝的雲呢拿口味，3款同時停產。森永乳業表示今次停產，是因為跟英國公司的合約期完結，換句話說，英國版的Viennetta，仍然可以在歐洲地區吃到！實不相瞞，記者是Viennetta的粉絲，曾經吃過英國版，味道跟口感完全不能跟日本版比較！日版Viennetta是於日本製造，用上日本產的鮮忌廉，雪糕的口感特creamy，牛奶味香濃，Tiramisu口味更使用北海道產的Mascarpone芝士及忌廉芝士，製成芝士雪糕，一試就令人深深愛上！

 

Tiramisu口味Viennetta，帶香甜的咖啡味，跟雲呢拿口味同樣美味！不過作為朱古力控，記者還是最愛曾經推出過的朱古力口味！

 

為了方便食用，森永乳業於2014年推出杯裝的Viennetta雲呢拿雪糕。

 

　　依稀記得，很小很小的時候，電視曾經播過Viennetta雪糕的廣告。片段中，有人用刀把長條型的雪糕切開，入面可以見到一層又一層的雲呢拿雪糕夾著一層又一層的朱古力，雪糕的外層，有波浪花紋，漂亮得很！看著電視機的我，當時一定是雙眼發光！記憶中，Viennetta是非常高級（及非常貴）的雪糕，所以不是吃過很多次。平時吃牛奶公司的三色雪糕，都是隨便拿一隻飯碗裝來吃。但吃Viennetta，就很有儀式感，會用刀切一小件，再放上碟，用叉來吃。雖然長大之後，常常去日本旅行，但因為酒店的雪櫃不能雪雪糕，一次又吃不下整盒，所以反應是前幾年在香港買水貨吃多！希望下星期去東京時，有機會再吃多一次日版Viennetta吧！

 

雖然，在歐洲仍可以吃到英國版的Viennetta，但吃過日版之後，就返唔到轉頭！日本的牛奶及鮮忌廉，是很難可以取代的！

 

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