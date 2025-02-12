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12/02/2025

麥當勞將軍漢堡｜2月14日起凱旋歸來！全新登場焙茶Oreo麥旋風、抹茶麻糬批

#期間限定 #麥旋風 #情人節 #Food News #著數速遞 #Shake Shake薯條 #麥當勞 #2月14日 #將軍漢堡
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Text: Katty Wu

　　麥當勞的將軍漢堡又返嚟喇！Fans等了又等，麥當勞終於宣佈「將軍漢堡系列」將會由情人節（2月14日）起浪漫回歸！情人節當日更會推出一日限定的「從不孤單一人餐」及「長長久久二人餐」優惠套餐，無論是一個人或兩個人，都有將軍及玉子陪伴！

 

3款將軍漢堡 情人節起載譽歸來

 

　　將軍漢堡家族共有3名成員，分別是豬柳配帶薑味日式照燒汁的「將軍漢堡」、加入蒸蛋及檸檬蛋黃醬的「玉子將軍漢堡」，以及兩層豬柳Double Up的「雙層玉子將軍漢堡」，全部將於情人節（2月14日）起供應。

 

 

新登場！日式烤雞味Shake Shake薯條、焙茶Oreo麥旋風

 

　　這次將軍更爲大家送上一系列全新美食作為情人節禮物，包括全新「Shake Shake薯條日式烤雞味調味粉」，以及強勢回歸的「Shake Shake薯條粟米湯味調味粉」！甜品方面，有混合香濃焙茶醬的「焙茶Oreo麥旋風」及「抹茶麻糬批」，還有香甜的「白桃梳打」。

 

 

情人節一日限定優惠

 

　　2月14日情人節當日，麥當勞App更會推出兩款情人節一日限定優惠券，分別是「 [從不孤單一人餐]$49 玉子將軍漢堡配抹茶麻糬批四道菜滋味套餐」及「 [長長久久二人餐]$99 將軍漢堡、玉子將軍漢堡超值套餐及脆香雞翼（4 件） 」。無論是獨自一人，還是與戀人家人一起分享，都有將軍和玉子陪伴！

 

 

$38起歎將軍漢堡套餐 麥當勞App優惠券登場

 

　　同樣由2月14日起，將軍漢堡超值套餐亦會以優惠價$38起登場，無論顧客到餐廳直接選購或透過麥當勞App優惠券，均可享受此優惠。同日起，麥當勞App亦會推出多款超值優惠劵，例如「玉子將軍漢堡配抹茶麻糬批四道菜滋味套餐減$3」及「玉子將軍漢堡套餐減$3」，記得開App買餐！

 

 

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