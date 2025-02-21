  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

21/02/2025

杜拜朱古力熱潮！四季酒店限量朱古力禮盒、美心開心果蛋糕92折、聖安娜麻糬波波只需$8

#美心西餅 #香港四季酒店 #Food News #新產品 #杜拜巧克力禮盒 #聖安娜 #杜拜朱古力麻糬波波 #杜拜朱古力開心果蛋糕 #著數優惠 #杜拜朱古力日式冬甩 #杜拜朱古力
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 香港四季酒店、美心西餅、聖安娜

　　近期大熱的「杜拜朱古力」你試過未呀？美心西餅將於2月22日起首度推出全新杜拜朱古力開心果蛋糕，夾層內開心果麵絲脆脆，神還原「杜拜朱古力」核心精髓，會員訂購更有92折優惠。聖安娜早前亦推出杜拜朱古力麻糬波波$8，平平地有交易！要追求更美味層次，推介四季酒店杜拜巧克力禮盒，用料講究，而且提供 70% 黑巧克力與牛奶巧克力兩款口味，更是產量有限！

 

　　戶戶送2024年度「全球百大美食榜」，回顧過去一年各地的最受歡迎美食走勢，排名榜首正是「杜拜朱古力」！究竟杜拜朱古力有幾巴閉，為何大熱跑出？杜拜的朱古力品牌 FIX Dessert Chocolatier出品的「Cannot Get Knafeh of It」，以開心果醬料為核心所製作的創新朱古力，內餡由開心果醬和中東傳統甜品庫納法（Knafeh）組成。你見到一絲絲的東西，正是庫納法，它是一種用炸過的細碎面條和濃郁芝士製作的甜品，與朱古力結合後，形成了豐富多層次又特別的口感。

 

杜拜的朱古力品牌 FIX Dessert Chocolatier出品的「Cannot Get Knafeh of It」（圖片來源︰fixdessertshop）

 

四季酒店︱杜拜巧克力禮盒 產量有限先到先得

 

　　香港四季酒店推出「杜拜巧克力」禮盒，由行政餅房主廚 Ringo Chan 及團隊精心製作，選用意大利頂級西西里開心果醬、法國 AOP 牛油製成的牛油清、法國海鹽及中東芝麻醬，並特別加入中東甜品常見的土耳其小麥幼碎麵條，打造獨特的口感！「杜拜巧克力」禮盒提供 70% 黑巧克力與牛奶巧克力兩款口味。留意，酒店網稱店庫存有限，僅可透過 eShop 購買。庫存將於每日上午 11:00 刷新，而且由於產量有限，先到先得，恕不接受預訂。

 

四季酒店杜拜朱古力（牛奶朱古力）$320

 

四季酒店杜拜朱古力（70%黑朱古力）$320

 

售賣點︰四季酒店 eshop

 

美心西餅︱杜拜朱古力開心果蛋糕

 

　　美心西餅將於2月22日起首度推出全新「杜拜朱古力開心果蛋糕」。蛋糕表層採用精心打造的香濃開心果忌廉及朱古力脆皮、加入日本產的開心果粒及金色蠟章造型朱古力牌作點綴，當中“D”字象徵“Dubai Chocolate”，營造復古優雅的視覺效果。美心西餅會員於推廣期間訂購「杜拜朱古力開心果蛋糕」尊享92折優惠。 

 

杜拜朱古力開心果蛋糕原價$198/個，App會員價92折$182.2
尺寸: 4.5吋，重量：約 1磅
門市推出日期： 2025年2月22日

 

　　

夾層則採用了可可濃度達54%的比利時朱古力、配搭奶香濃郁的獨家配方開心果忌廉，還有參考中東傳統甜品庫納法（Knafeh）以麵絲脆脆絲混合濃郁的開心果醬製成的開心果麵絲脆脆，形成了多重口感！

 

售賣點︰各大美心西餅分店
https://www.maximscakes.com.hk

 

聖安娜︱杜拜朱古力麻糬波波、杜拜朱古力日式冬甩

 

　　聖安娜早前亦新推杜拜朱古力麻糬波波、杜拜朱古力日式冬甩！杜拜朱古力的特色係餡料以開心果醬混合炸過的細碎麵條，啖啖鬆脆的開心果味配搭埋朱古力，口感層次豐富！杜拜朱古力麻糬波波口感煙韌，麻糬波波沾上濃郁黑朱古力醬，及香口酥脆的開心果麵條碎，口感非常豐富，而且打卡IG-able！

 

杜拜朱古力麻糬波波 原價: $8/件 優惠價: $20/3件

 

　　杜拜朱古力日式冬甩口感Q彈，淋上黑朱古力醬及滿滿開心果麵麵條碎，好滋味。

 

杜拜朱古力日式冬甩 原價: $15起/件 優惠價: $39/3件

 

售賣點︰各大聖安娜分店
https://www.sthonore.com/hk/news/detail/dubai-chocolate-series

【你點睇？】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會，你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定？► 立即投票

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美心西餅 #香港四季酒店 #Food News #新產品 #杜拜巧克力禮盒 #聖安娜 #杜拜朱古力麻糬波波 #杜拜朱古力開心果蛋糕 #著數優惠 #杜拜朱古力日式冬甩 #杜拜朱古力
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特馬發動「革命」，激進易起反噬？

21/02/2025 07:53

大國博弈

預算前瞻 | 畢馬威料港府在2024/25年度錄897億元赤...

18/02/2025 16:45

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，減息預期降溫，銀行3個月最高5....

16/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk