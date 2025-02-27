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27/02/2025

灣仔合和：東京米芝蓮日山壽喜燒、打卡玉子布甸咖啡、Landau’s歐陸餐廳試業中

#新餐廳 #FoodNews #合和 #灣仔 #壽喜燒 #打卡 #玉子布甸 #日山 #米芝蓮
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Text: Eunice Chow Photo: 灣仔合和商圈

　　灣仔合和商圈又有新餐廳進駐！來自東京的米芝蓮餐廳壽喜燒割烹 日山、日式昭和風咖啡店星光喫茶洋食，以及主打現代歐陸菜餚的Landau’s各有特色招牌菜，以後放工或假日去灣仔食飯又多個選擇。

 

日山香港第二分店 歎壽喜燒 A5 和牛

 

　　首先要介紹的是日山壽喜燒香港本店，連續十年獲得米芝蓮一星級榮譽日本東京米芝蓮壽喜燒餐廳「壽喜燒 割烹 日山」，香港第二分店於灣仔合和開幕。餐廳選用日本國寶級和牛，以極緻品質的和牛入饌，配以由東京店空運到港的秘製壽喜燒湯汁，帶給食客傳統正宗的頂級壽喜燒體驗。

 

 

　　灣仔店重現日山東京日本橋百年老店的風格，尤其貴賓房內特意陳列從東京總店挑選各樣珍貴原裝百年古董，客人可感受到大正年代的東京本土風味。

 

　　

VIP 房「鶴」內的傢俱和裝飾均是由日本總店特別挑選的百年古董珍藏，包括原裝極罕、歷史悠久的漆面大餐桌、和風古色玻璃球大吊燈、落紙雲煙的日式掛軸等，樣樣珍寶價值不菲。

 

 

　　所有和牛壽喜燒均由受過日本團隊專業訓練的職員於客人席前即燒，想 lunch 食好啲，可試其午市套餐「日山燒 A5 和牛丼」，選用來自日山和牛的三個不同部位，牛味十足而且油脂分佈平均。厚燒牛內裙肉搭配芝麻脆及蛋黃醬油漬，香而不油膩；汁燒肉眼則以青蔥及蕪菁茸輕輕襯托較為清新；最後是肉味均衡的薄燒肩胛沾上山椒七味及生山葵。一口A5 和牛配香軟的新潟米白飯，大滿足！

 

午市套餐 — 日山燒A5和牛丼 $328

 

　　如不吃牛肉，你可選擇灣仔本店限定的雞肉和鰻魚壽喜燒。地雞鋤燒選用九洲地雞，其肉質Q彈有嚼勁，搭配手打雞團子，口感鬆軟令人回味無窮。

 

灣仔本店限定午市套餐九洲地雞鋤燒 $258

 

　　晚餐方面有「松」、「竹」、「梅」套餐，「竹」套餐更包括「和牛壽司三點盛，即鵝肝A5和牛壽司、海膽A5和牛散壽司、魚子醬和牛卷。人多餐聚，可以揀派對限定餐牌「聚  Atsumaru」，套餐設計以四位起計，必試「清酒蒸季節鮮蠔」或灣仔本店限定特備的「季節御飯鍋」等。

 

晚市「松」、「竹」、「梅」套餐選項 — 和牛壽司三點盛 $798-$1298

 

晚市套餐「聚Atsumaru」 $1388

 

　　

餐廳共設有 66 個座位，全獨立房設計，共設有 8 間獨立房及 1 個半開放房間提供。

 

　　

每個房間亦別有心思地還原日本總店以風景及花卉種類的日文漢字命名，如「雪、月、花」等極具詩意的名稱。

 

日山壽喜燒香港本店

地址︰灣仔合和商場4樓416號舖

電話︰9545 9537

營業時間：星期一至五12:00 - 15:00; 18:00 - 22:00

星期六、日及公眾假期 12:00 - 15:30; 18:00 - 22:30

 

下一頁: 星光喫茶洋食 昭和時代打卡歎美食

 

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