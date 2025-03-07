上環精緻中菜食府邀四川廚藝大師坐陣！推期間限定川菜盛宴：國宴必備「開水白菜」、麻辣「非遺臨江鱔絲」

可能知道很多香港人都喜歡吃辣，所以上環這間主打江蘇美食的中菜餐館，從四川成都請來了兩位當代川菜大師——胡太清師傅及彭旭清師傅來香港，推出期間限定的「川香百味——客席名廚饗宴」菜單，超過20經典宴席菜式、家常菜及風味小吃，全部用上由四川直送的調味料入饌，讓食客可以試到不一樣的川菜。

逾20道菜品中，彭師傅認為最能代表川菜的五大美饌包括國宴中的極品菜餚——「開水白菜」，當中的開水意指精心熬製的鮮醇清湯，搭配經去葉留心的娃娃菜，一瓣瓣的娃娃菜自然散開成蓮花型態，清鮮甘甜，更是打卡首選。另一道必試的前菜，是由川菜名食燈影牛肉變奏而成的「燈影魚片」，秉持燈影之名的特性，以巧手將鮮鯇魚切成透薄魚片，再與蓮藕片一起風乾後烤至酥脆，然後拌以秘製醬料，香脆惹味。



開水白菜 $138







燈影魚片 $178

喜歡重口味的朋友，真心推介「非遺臨江鱔絲」及「豌豆豉回鍋肉」，前者是當地人宴客的體面之選，以巧手將去骨鱔肉生劃成絲，然後加入逾十款四川香料如乾花椒、豆瓣、泡薑、泡辣椒、薑米、冬菜、及藤椒油等烹調，入口麻辣鮮爽；後者屬正宗家常味道，亦是彭師傅家鄉四川仁壽的地道菜品，特別選用豌豆做豉，取其豉香濃厚反砂，與自家製豆辮醬無比匹配，揉合五花肉肥而不膩的肉香，佐飯一絕。另外還有「洋薊鮮椒A4鹿兒島雪花和牛」，精選日本鹿兒島A4和牛入饌，以秘製醬料醃製12小時後將下鍋煎香，配以洋薊心、鮮花椒、小米辣等四川香料炒勻，辛香鮮辣。



非遺臨江鱔絲 $368







豌豆豉回鍋肉 $198







洋薊鮮椒A4鹿兒島雪花和牛 $488

海鮮的話，前菜「藤椒老壇海鮮泡菜」很有新鮮感，口味醇酸微辣，經低溫烹煮後的鮮蝦、八爪魚、魷魚筒及扇貝等，與不同的川式調味料包括東古野山椒、鮮藤椒、鮮花椒及小米辣等一同放入玻璃壇浸泡兩小時，以辣味提升酸味層次，令海鮮食材的鮮甜味美更為出眾。採用本地花龍炮製的「低溫本地花龍配家常薑汁」，以鮮薑、香醋及豆瓣調配成鹹鮮微辣的汁醬，與肉質鮮嫩的龍蝦碰撞出曼妙的火花。其餘海鮮菜餚還有「河鮮風味泡豇豆東星斑」，特意選用以老壇（川人用於製作泡菜的器具，亦可用作盛載裝泡菜的罎子）炮製的豇豆乳酸濃重，配以魚辣椒及小黃薑等為新鮮東星斑調味，開胃鮮辣。



藤椒老壇海鮮泡菜 $268







低溫本地花龍配家常薑汁 $298







河鮮風味泡豇豆東星斑 $588

「川香百味——客席名廚饗宴」菜單將於2025年3月19日至4月18日期間推出，20多款四川美食都可以單點，而多款精選菜式更將於推廣後正式加入單點菜單。



國內人氣「校長傳奇老火鍋」暨「蜀壹味」品牌創始人胡太清師傅，以及其門下首徒之一的彭旭清師傅。







佔地5,500平方呎的「江蘇銘悅」內設132個座位，了寬敞的主用餐區，店內同時設有8間各有特色的貴賓房。







為配合期間限定的「川香百味——客席名廚饗宴」，「江蘇銘悅」特別聯乘來自四川省瀘州市的百年中國白酒品牌「瀘州老窖」，以四川佳釀配四川佳餚，特別美味。

江蘇銘悅

地址：上環幹諾道中130至136號誠信大廈2樓

電話：6230 8973

營業時間：11:30am-3pm，6pm-11pm