譚仔和三哥廚餘升級再造變潤唇膏、肥皂和蠟燭 Pizza Hut推出薄餅惜食餐具

腩肉升級再造變環保生活好物？譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）最近有新搞作，破天荒將中央廚房剩餘的腩肉升級再造，研發及推出檸檬清香潤唇膏、手工肥皂及香茅檸檬香薰蠟燭。早前，Pizza Hut亦聯乘本港產品設計品牌推出限量「惜批惜食餐盒」及「惜分享3合一餐具」，鼓勵大家支持環保惜食及走塑，並減少使用一次性餐具。

腩肉廚餘升級再造生活用品

腩肉如何升級再造？係咪真係得？據知，譚仔和三哥的中央廚房每日使用上百公斤的豬腩肉，用剩的腩肉將轉化成再生原料。IVE食品科技及安全高級文憑的導師與學生團隊運用突破性的萃取技術，提取剩餘腩肉中天然油脂成份，並去除異味加上配合檸檬精油、杏仁油等天然成份去除異味。製成廚餘再生產品系列包括檸檬清香潤唇膏、手工肥皂、香茅檸檬香薰蠟燭共三款產品，系列亦包括一款精美收納袋及「 meme貼紙」。

廚餘再生產品系列套裝價 $100

檸檬清香潤唇膏，採用由中央廚房剩餘的腩肉萃取的天然油脂作基底，滋潤柔滑，添加杏仁油及檸檬精油，散發淡淡的檸檬香味。

手工肥皂，由豬油萃取提煉製成，同時潔膚與護膚。無添加任何人工色素，呈淡黃原色，並以天然南瓜粉渲染成淡黃大理石紋，別具設計感。

香茅檸檬香薰蠟燭，以再生腩肉油脂為主要材料，配以無添加的檸檬及香茅精油，燃點燭光後，舒爽的檸檬清香隨熱力擴散，滿室幽香。

收納袋，以不同動作表情的「腩肉小天使」交織成布料圖案，非常活潑可愛，可收納不同隨身用品。

凡購買升級再造產品系列，可免費獲贈「腩肉小天使」貼紙一張。貼紙印有可愛表情的「腩肉小天使」及幽默標語，讓大家開懷一笑。

檸檬清香潤唇膏、手工肥皂、香茅檸檬香薰蠟燭共三款產品採用的豬油基底，均來自譚仔和三哥中央廚房的剩餘腩肉升級再造。

IVE食品科技及安全高級文憑的導師與學生團隊運用突破性的萃取技術，提取剩餘腩肉中的有用成份，配合精油去除異味。

新生精神康復會學員及導師負責製作生產，由調配量度、加熱溶解、灌注塑形，以至包裝入盒，一手包辦整個工序。

新生精神康復會學員和導師一絲不拘手製升級再造產品。

譚仔及三哥聯手推出廚餘再生產品系列（套裝價 $100），即日起於以下20間指定譚仔及三哥分店限量發售。

譚仔雲南米線 https://www.facebook.com/Jointedheart

譚仔三哥米線 https://www.facebook.com/tamsnoodle

Pizza Hut薄餅專用惜食餐具

每次食唔晒的薄餅要打包？但一大個紙盒放入雪櫃真係好礙位，唔打包又好浪費食物。Pizza Hut 聯乘本港產品設計品牌 Pong Product推出限量「惜批惜食餐盒」及「惜分享3合一餐具」，解決大家的煩惱，產品平時拎去野餐用也不錯！

「惜批惜食餐盒」有紅色及黃色兩款，再加上特別的pizza造型可愛又實用。餐盒雙層分隔設計，可以妥善分隔食物，更有「免觸碰進食神器」，食pizza更方便。餐盒耐熱物料可直接放入微波爐加熱，方便實用！

惜批惜食餐盒（芝士黃色）雙層分隔設計，可以妥善分隔食物，7折會員價 $90 或可用會員積分75分換取（零售價$129）

除此之外，你更可選擇「惜分享3合1餐具」，其多功能式設計集刀、叉、匙功能於一身，減少使用即棄餐具，為環保出一分力！無論惜批惜食餐盒或3合1餐具會員可以7折發售或換購！大家可於堂食、外賣自取及外送速遞時加購或換購，堂食時，精品亦不需收加一服務費。留意，訂購食品、產品必需滿$90或以上並加送遞費$20方可享送貨服務；滿$350更可享免費送貨服務。產品數量有限，售完即止。

「惜分享3合1餐具」集刀、叉、匙於一身，鼓勵大家減少使用即棄餐具，7折會員價 $62 或可用會員積分52分換取 (零售價$89)

https://www.pizzahut.com.hk/