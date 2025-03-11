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11/03/2025

藝術三月｜香港JW萬豪酒店 推出「藝彩嚐鮮」菜譜

#藝術三月 #Food News #JW Marriott #Exotica Umami #金鐘美食 #香港JW萬豪酒店 #可持續發展海鮮
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Text: Katty Wu

　　為慶祝「藝術三月」，不少酒店及餐廳都配合這件一年一度的盛事，推出充滿藝術感的美食。香港JW萬豪酒店的戶外海鮮餐廳「魚吧」，推出了融合海洋滋味與鮮明色彩的「Exotica Umami藝彩嚐鮮」菜譜，以可持續發展海鮮和獨特風味醬汁入饌，結合精緻悅目的擺盤，令「藝術品」除了可以睇之外，還可以食！

 

　　四道菜晚餐的靈感來自大自然的亮麗色彩，每道佳餚的擺盤風格明亮鮮活，賣相簡約高貴，呼應香港藝術三月盛事。採用的優質海鮮品種均獲得權威機構的可持續發展認證，打造低碳和環保餐飲體驗。為了將佳餚昇華展現，魚吧與Exotica Umami醬汁合作，以源自古羅馬調味秘方製作，擁有馥郁鹹香和草本氣息的醬汁入饌，配合多樣的烹調技巧和食材，為食客帶來耳目一新的驚喜滋味。

 

　　頭盤「吞拿魚他他」顏色鮮明，廚師以JW蔬苑自家種植的紫蘇製成紫蘇油，與軟滑細膩的黃鰭吞拿魚他他味道非常搭配，伴以牛油果蓉和辣椒蛋黃醬，鮮味無比。由柚子醋和Exotica Umami醬汁特製而成的「魚子」令菜式更清爽，倍添口感。「虎蝦墨西哥夾餅」完美展現和諧的鹹、甜、酸風味，鮮嫩多汁的越南虎蝦天婦羅與娘惹醃製菜和Exotica Umami蛋黃醬十分匹配。伴菜滷豆腐以蘋果木煙燻，配搭Oscietra魚子醬、乾桂花和Exotica Umami特製「魚子」，各種香氣和鮮味互相融合，帶來與別不同的味蕾享受。

 

香港JW萬豪酒店特別為慶祝「藝術三月」而推出的「Exotica Umami藝彩嚐鮮」晚市套餐。

 

　　主菜「鱈魚馬賽克卷」彷似置於餐桌上的優雅藝術作品，柔嫩幼滑的鱈魚肉以紫菜粉包裹著，配搭擁有鹹香風味的Exotica Umami醬汁，將魚肉中的鮮味引出。伴碟的三文魚子和鮮甜時蔬如烤番薯、蘆筍、洋葱薄片和小番茄，宛如色彩斑斕的珊瑚礁，令人賞心悅目。最後奉上的甜點「斑蘭意式雪糕」，綴以帶焦糖香味的Exotica Umami泡沫、Exotica Umami特製「魚子」、黑糖蜜和新鮮芒果，味道富異國情調，香甜誘人，為這場藝彩嚐鮮之旅圓滿作結。

 

主菜「鱈魚馬賽克卷」彷似置於餐桌上的優雅藝術作品，色彩斑斕，令人賞心悅目。

 

位於酒店池畔的魚吧是靜謐的城市綠洲，用餐空間舒適愜意，讓賓客在品嚐美食的同時，感受大自然的魅力。

 

香港JW萬豪酒店「藝彩嚐鮮」菜譜

供應日期及時間：即日起每晚6pm-10pm

地址：金鐘道88號太古廣場 香港JW萬豪酒店7樓「魚吧」

價錢：每位港幣880元

備註：即日起於JW網上商店預訂

網址

 

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