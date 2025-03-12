藝術三月｜文華東方「藝術下午茶」：梵高「向日葵」朱古力蛋糕、Banksy「手持氣球的女孩」水果撻

喜歡甜品又喜歡藝術的朋友，別錯過香港文華東方酒店特別為慶祝三月的藝術盛事而設計的美食。當中最有心思的，是受Art Basel啟發的「藝術下午茶」下午茶特色甜點，包括梵高的「向日葵」朱古力蛋糕、Banksy的「手持氣球的女孩」水果撻等，非常適合打卡。受Art Basel啟發，快船廊和Café Causette將推出以藝術為靈感的下午茶，為食客創作系列充滿藝術特色的甜點。餐單以獨特方式重新詮釋多幅經典藝術作品，包括：

● Andy Warhol（安迪·沃荷F）的香蕉、士多啤梨白朱古力慕絲

● Damien Hirst（達米恩·赫斯特）的《The Currency》，呈現在招牌1963文華芝士蛋糕上

● Van Gogh（梵高）的「向日葵」系列，以素朱古力蛋糕重新詮釋，並點綴上可食用的向日葵裝飾

● Banksy（班克斯）的《Girl with a Balloon》（手持氣球的女孩），演變成櫻花粉紅番石榴水果撻。

Banksy《Girl with a Balloon》的水果撻，以及梵高「向日葵」朱古力蛋糕，造型非常別致。

「藝術下午茶」還包括一系列精緻的三文治和糕點，以及經典的英式鬆餅及提子鬆餅，並配上酒店馳名的玫瑰果醬及奶油忌廉。 「藝術下午茶」將在位於酒店的快船廊及Café Causette供應，雙人下午茶定價為$848，每人另加港$212，即可享用一杯Moët and Chandon Grand Vintage Rosé 2015 香檳。

「藝術下午茶」 $848

快船廊、Café Causette

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓

下午茶時間：（快船廊）星期一至五2:30pm-5:30pm，星期六及公眾假期2pm-3:45pm／ 4pm-5:30pm，星期日3:30pm-5:30pm；（Café Causette ）3pm-6pm

另外，整個三月，文華餅店將推出限時藝術靈感蛋糕、糕點和甜點，靈感源自Jackson Pollock（克遜‧波洛克）的經典畫作。主廚Daniel Texter從Pollock的抽象表現主義中汲取靈感，創造出3款可食用的甜點：

● Pollock Nights（波洛克之夜） ：此限量版蛋糕以黑芝麻及黑朱古力海綿為主，內裏有一層黑芝麻慕絲及柚子忌廉及黑芝麻脆片和爆炸糖，每一啖都帶來驚喜口感。一磅定價為$588，迷你版定價為港幣$78。

● Chocolate Abstraction朱古力抽象塊： 創意白朱古力塊注入清甜的柚子和腰果，帶來獨特的風味層次。此款朱古力為3月獨家發售，定價為$288。

一磅裝Pollock Nights黑芝麻及黑朱古力蛋糕 $588

迷你版Pollock Nights黑芝麻及黑朱古力蛋糕 $78

Chocolate Abstraction朱古力抽象塊 $288

文華餅店

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓

營業時間：星期一至六 8am-8pm，星期日及公眾假期 8am-7pm

電話：