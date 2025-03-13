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13/03/2025

柏寧酒店Ｘ蛇王芬 推出創新蛇肉自助餐、限定套餐和特色點心

#蛇王芬 #柏寧酒店 #Food News #Foodie What’s on #自助餐 #蛇羹
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　　柏寧酒店近日與香港百年老店「蛇王芬」，合作推出一個創新的自助餐系列，讓客人以全新角度體驗香港的獨特飲食文化。

 

　　這次「PLAYT x 蛇王芬」自助餐，由酒店餐廳主廚陳建聰與蛇王芬第四代接班人吳煌姿（Gigi Ng）共同設計菜單。你可在自助晚餐上品嚐到蛇王芬經典招牌菜——太史五蛇羹。

 

蛇王芬太史五蛇羹

　　此外，菜單中還包括多道別具創意的蛇肉菜式，如藥膳五蛇湯浸雞、老陳皮蛇肉琵琶豆腐、雲南火腿蛇汁蒸蛋白、沙茶醬野菌炒龍鳳片、養生古法蛇絲蒸沙巴龍躉、脆炸手工百花蛇丸、油泡蛇三鮮時蔬及泰式香茅脆蛇碌等，這些菜式都會在自助午餐及晚餐中供應。

 

 

老陳皮蛇肉琵琶豆腐

 

泰式香茅脆蛇碌

 

養生古法蛇絲蒸沙巴龍躉

 
除了蛇肉菜式，當然唔少得其他時令美食，午餐時段就有龍蝦、雪蟹腳、壽司刺身等，而晚餐則提供即開新鮮生蠔及滋潤燉湯等自助美食。愛吃甜品的，一定不要錯過酒店自家製作的意大利雪糕，當中大推茅台雪糕和榴槤雪糕，足料味濃郁！

《PLAYT x 蛇王芬自助餐》

日期：即日至3月30日

時間：12nn- 2:30pm（午餐）；6:30pm - 9:30pm（晚餐）

地點：柏寧酒店1樓PLAYT（銅鑼灣告士打道310號）

價錢：

星期一至五（午餐）：成人HK$438起、兒童HK$298起；

星期一至四（晚餐）：成人HK$768起、兒童HK$488起

星期五至日及公眾假期（晚餐）：成人HK$798起、兒童HK$528起

查詢：+852 2839 3311 

網址：https://www.parklane.com.hk/playt.html

 

Ebb & Flow x 蛇王芬 x 四季芬芳 期間限定菜單

 

　　同時酒店Café「Ebb & Flow」也推出限定特色蛇王套餐，套餐包括蛇王芬太史五蛇羹配中式小菜套餐。另有供應蛇王芬副線「四季芬芳」的精選點心，包括 潤腸鹹水角及蛇羹酥等，從不同角度品嚐這百年老店以蛇入饌的美食。

 

招牌蛇羹套餐

套餐包括太史五蛇羹、咕嚕肉，足料滿足。

 

四季芬芳 精選點心

創新點心包括蛇王芬膶腸鹹水角、蛇王芬蛇羹酥、脆炸手工百花蛇丸配蜜糖青檸蘸醬。

 

《Ebb & Flow x 蛇王芬期間限定菜單》

日期：即日至3月30日

時間：11:30am – 9pm

地點：柏寧酒店地下 Ebb & Flow（銅鑼灣告士打道310號）

查詢：+852 2839 3377

網址：https://www.parklane.com.hk/ebb-and-flow.html

 

 

 

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