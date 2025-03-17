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17/03/2025

金鐘海富麥當勞4月中回歸：10年賣出400萬包薯條與230萬杯咖啡，全球第二繁忙餐廳

#麥當勞 #金鐘 #打工仔 #Pantry熱話 #海富中心
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　　金鐘返工的朋友，可能見到金鐘海富麥當勞圍板會有啲唔慣，因為餐廳已於3月15日暫別顧客，展開全面翻新工程，但好消息係4月中將以全新形象回歸！然而，這間全球第二最繁忙的分店僅次於英國倫敦利物浦街站分店，繁忙時段每小時更獲逾1,000位顧客惠顧，更有多個創先河的時刻，一齊睇下有幾巴閉！

 

全球首50間全球最繁忙的麥當勞餐廳中，香港麥當勞佔21間，更囊括頭五名中的四席！

 

餐廳將圍上印有麥當勞樂園人物與大家說「See you soon, it’s not a goodbye!」的精美圍板，更會展示餐廳於過去多年來創下的輝煌紀錄。

 

　　金鐘海富麥當勞絕對是大家心目中等朋友的地標，更是金鐘上班一族的解決三餐之選。早前，麥當勞於3月12日舉辦歡送派對，不但邀請餐廳全體員工及其家人參與，回顧多年來在餐廳的Happy Moments，更邀請創作歌手Jay Fung驚喜現身即席獻唱，與員工近距離交流，以答謝他們多年來的支持。

 

金鐘海富麥當勞特意於3月12日舉辦歡送派對， 不但邀請餐廳全體員工及其家人參與，更邀請創作歌手Jay Fung馮允謙驚喜現身，與前線員工近距離交流和拍照。

 

餐廳將圍上印有麥當勞樂園人物與大家說「See you soon, it’s not a goodbye!」的精美圍板。

 

餐廳將圍上印有麥當勞樂園人物與大家說「See you soon, it’s not a goodbye!」的精美圍板。

 

Jay Fung更即席獻唱《會再見的》及《在最好的時間做最好的你》，藉著歌詞向大家傳遞「See you soon, it’s not a goodbye!」的訊息。

 

金鐘海富麥當勞有幾巴閉？

 

　　• 全球第二最繁忙餐廳

 

　　金鐘海富麥當勞僅次於英國倫敦利物浦街站（Liverpool Street Station）分店，繁忙時段每小時更獲逾1,000位顧客惠顧，躋身成為全球第二最繁忙麥當勞餐廳之列；過往10年更服務超過2,400萬位顧客，賣出400萬包薯條、750萬件麥樂雞及230萬杯咖啡。

 

金鐘海富麥當勞繁忙時段每小時可達1,000位顧客惠顧。

 

　　• 全港首間提供免費wifi服務

 

　　現時餐廳提供wifi服務好普遍，但當年金鐘海富麥當勞2006年開業即成為全港首間提供免費無線上網服務的麥當勞餐廳。

 

自2015年成為「Experience of the Future」概念餐廳後，金鐘海富麥當勞全體員工每年均舉辦週年派對，員工更可邀請家人出席共聚慶祝。

 

　　• 首推自助點餐機

 

　　2015年金鐘海富麥當勞成為香港首間推行「Experience of the Future」概念的餐廳，引入自助點餐機、電子餐牌、自助冷熱水站及免接觸式洗手機等，帶領數碼化餐飲體驗潮流，買一定要去櫃枱點餐！

 

 

　　• 「只此一間」限定美食

 

　　金鐘海富麥當勞亦提供「只此一間」限定美食，包括碎蛋小龍蝦田園沙律、冷萃咖啡等；而金鐘海富McCafé更獨家提供來自埃塞俄比亞利姆產區（Limu）的單品咖啡豆，你有冇試過？

 

 

 

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