葡撻控注意：大快活新推$10三件迷你葡撻 長者優惠再減3蚊！KFC「D24榴槤葡撻」快閃回歸

不少香港人都喜歡食葡撻，尤其是新鮮出爐熱辣辣的，諗起都想食！最近不少人氣麵包店都喜歡以葡撻做賣點，很多都要十幾廿幾蚊一個，感覺有少少over-priced。不過大快活最近卻推出了推$10三件迷你葡撻，所以大受歡迎，長者更可以有減3蚊的優惠，即是7蚊就可以有3件，非常抵食！另外，KFC的人氣「D24榴槤葡撻」回歸了，榴槤控不要錯過！

榴槤葡撻快活關愛長者咭「D24榴槤葡撻」快閃回歸

不少香港人都喜歡食葡撻，尤其是新鮮出爐熱辣辣的，諗起都想食！最近不少人氣麵包店都喜歡以葡撻做賣點，很多都要十幾廿幾蚊一個，感覺有少少over-priced。不過大快活最近卻推出了推$10三件迷你葡撻，所以大受歡迎，長者更可以有減3蚊的優惠，即是7蚊就可以有3件，非常抵食！另外，KFC的人氣「D24榴槤葡撻」回歸了，榴槤控不要錯過！

大快活：茶市限定 $10三件迷你葡撻

大快活最近於茶市推出新鮮出爐的迷你葡撻，$10三件，不少網民都大讚熱辣辣好好食！有網民亦提醒長者，用「快活關愛長者咭」更可以減3蚊，即是7蚊就可以有3件，抵上加抵！不過提提大家，每日限量供應，想試就要留意出爐時間。

大快活推出茶市限定$10三件迷你葡撻。

「快活關愛長者咭」持有人於大快活分店，每次消費可享港幣$3現金優惠，60歲或上樂悠咭持有人可以免費申請。

KFC：馬來西亞「D24榴槤葡撻」快閃回歸

KFC的葡撻一向受歡迎，其實每年指定時間推出的榴槤葡撻都大有捧場客。KFC剛剛公布，由今日（3月20日）起，人氣甜品「D24榴槤葡撻」將會強勢回歸！採用香滑軟綿的馬來西亞D24榴槤醬製成，榴槤控記得把握機會，不要錯過！

「D24榴槤葡撻」將於上午11時後於全線香港KFC分店供應（太安樓、山東街、又一城、啟德及亞洲國際博覽館除外），單點$16，套餐加$14即可，套餐升級經典葡撻至「D24榴槤葡撻」只需加$5.5。

6件禮盒裝「D24榴槤葡撻」$72