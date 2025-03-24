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24/03/2025

甜品推介：IKEA士多啤梨新地筒$6、粒粒麻糬泡芙$23，Châteraisé日本紅頰士多啤梨蛋糕及芭菲

#蛋糕 #hotDeals #甜品 #IKEA #美食 #士多啤梨 #著數優惠
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　　最近日本士多啤梨好平相當抵食，而IKEA剛剛限時推出四款士多啤梨新地甜品，一眾士多啤梨不可錯過！$6士多啤梨新地筒價錢，仍然冇得輸，但想食果肉，必揀IKEA士多啤梨新地配粒粒麻糬泡芙，有多重口感，士多啤梨新地配士多啤梨及煉奶更有加倍甜蜜滋味。除此之外，日本人氣甜品品牌Châteraisé，早前推出日本士多啤梨節甜品系列，有多款士多啤梨蛋糕及迷你甜品，好啱春日野餐開心share！

 

　　IKEA香港美食站由即日至4月30號，限時推出四款士多啤梨新地甜品，最抵食仍然是士多啤梨新地筒，酸甜可口濃郁香滑，粉紅色軟雪糕勁吸引！士多啤梨新地配粒粒麻糬泡芙帶來全新口感體驗，泡芙的外酥內嫩和煙韌軟糯的麻糬粒粒，加上馥郁香濃的士多啤梨新地，好滋味。想食果肉，可以選擇士多啤梨新地配士多啤梨及煉奶，每一口都咁Sweet！

 

士多啤梨新地筒HKD $6

 

士多啤梨新地配粒粒麻糬泡芙HKD $23

 

士多啤梨新地配士多啤梨及煉奶HKD $19

 

　　士多啤梨與朱古力愛好者，一定要試朱古力脆皮士多啤梨新地，冰凍新地上淋上香濃朱古力醬，即凝凍成脆皮外層，一咬下去，多重口感充滿甜蜜驚喜，令人一試難忘！ 

 

朱古力脆皮士多啤梨新地HKD $13

 

IKEA 士多啤梨甜品系列

供應期︰即日至 4 月 30 日供應

售賣點︰IKEA香港美食站

https://www.ikea.com.hk/

 

日本士多啤梨節蛋糕及甜品

 

　　點少得日本士多啤梨節蛋糕及甜品介紹？日本人氣甜品品牌Châteraisé 即日至4月2日，為士多啤梨迷送上日本士多啤梨節甜品系列，以甜度爆棚的紅頰士多啤梨為大家打開春天的序幕，包括「特級士多啤梨忌廉蛋糕」、「特級士多啤梨樂園」，以及白色情人節回禮之選的迷你士多啤梨甜品系列等。

 

特級士多啤梨樂園（15cm）$350

 

特級士多啤梨千層蛋糕（17cm）$300

 

　　多款香甜美味的紅頰士多啤梨甜品，選用的紅頰士多啤梨均貼上經日本農林水產省認可的「日本產果實」標誌，符合日本種植水果中最嚴格品質標準。甜品香甜美味，每一口充滿幸福感，特級士多啤梨芭菲細細杯，春日派對甜點 best pick！

 

特級士多啤梨朱古力芭菲 $42

 

特級士多啤梨焦糖芭菲 $43

 

士多啤梨波波$40

 

Chateraise Hong Kong網店

https://reubird.hk/zh/seller/chateraise

 

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