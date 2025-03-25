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25/03/2025

新加坡第一海南雞「文東記」登陸香港！3月26日銅鑼灣開業

#銅鑼灣美食 #海南雞飯 #新餐廳 #文東記 #過江龍 #Food News #新加坡
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Text: Katty Wu

　　「文東記」被喻為是「新加坡國民美食」，不少遊客都會慕名幫襯，但以後去新加坡玩，可以慳返一quota了，因為文東記即將在香港開業！

 

　　文東記創立於1979年，最初只是在牛車水的一個小攤檔，因為招牌「白切雞」皮爽肉嫩，大獲好評，於是在1983年開設第一間餐廳。隨著食客愈來愈多，分店的數目亦不斷增加，到1999年更開始提供其他小菜。

 

　　香港的分店將於3月26日開業，選址銅鑼灣V POINT，招牌菜「海南雞飯」，賣點是白切雞皮爽肉嫩，夠香夠濃，雞油飯口感恰到好處，加上獨特的秘製醬汁，被公認為「新加坡第一海南雞飯」！香港店同時會供應其他小菜，例如脆皮豆腐、紙包雞等等，喜歡食海南雞飯的朋友不妨去試試。

 

 

文東記

地址：銅鑼灣登龍街18號V POINT地下4號鋪

營業時間：11:30am-10pm

 

 

 

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