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26/03/2025

3小時點心放題 每位$198免加一及茶芥！20多款懷舊手工點心即叫即蒸 任食灌湯餃、臘腸卷、蝦餃

#著數優惠 #大宅 #Food News #蝦餃 #點心 #飲茶 #點心放題 #問月酒店 #銅鑼灣美食 #任食 #灌湯餃
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Text: Katty Wu

　　香港人都喜歡食點心，特別是一些懷舊點心如灌湯餃、臘腸卷、鵪鶉蛋燒賣及魚肚雞扎等，愈來愈少酒樓會供應。美麗華集團旗下精品設計酒店「問月酒店」內的中菜廳「大宅」，不單有供應多款手工點心，最近更首度推出早巿任食3小時放題優惠！每位$198便可以一次過享用20款自家懷舊手工點心，更免收加一服務費及茶芥，非常抵食！最重要是全部點心即叫即蒸，3小時內任點任食，快快約朋友然後訂位吧！

 


美麗華集團旗下「問月酒店」內的中菜廳「大宅」，最近推出早巿任食3小時放題優惠，低至$198便可以一次過享用20款自家懷舊手工點心。

 

　　「大宅」的「早市任食點心套餐」，於每日上午7時至10時供應，3小時內點心無限任點，更可以吃到上午11時才離座，非常貼心。20款任食點心包括水晶蝦餃、蟹籽賣、鮮卷、魚肚雞扎、金沙奶黃包、鵪鶉蛋燒賣、黑糖馬拉糕、迷你珍珠雞、脆糯咸水角、傳統臘腸卷、香焗叉燒酥及上湯灌湯餃等，全部即點即蒸。由即日起至5月31日，凡經mira eShop預購，即可享用優惠價每位$198（兩位起），免加一服務費及茶芥，但必須至少於用餐日1天前預訂。如果怕早起身，但又想食，「大宅」會於每日中午12時至下午3時供應懷舊點心，每款$48起。 

 


重點推介有整齊細緻人手褶紋的上湯灌湯餃。

 


傳統臘腸卷

 


水晶蝦餃

 


蟹籽燒賣

 


香焗叉燒酥

 


懷舊叉燒包

 


魚肚雞扎

 

大宅

地址：銅鑼灣謝斐道388號問月酒店3樓

電話：5695 8863

mira eShop：按此

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

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