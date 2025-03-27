「七人欖球賽」啟德美食推介｜AIRSIDE美食市集：「西關老祖」黑叉燒煎蛋飯、佛羅倫斯牛肚包、鬼佬x公利「蔗汁銀菊啤」

一連3日舉行的「香港國際七人欖球賽」將於明日（3月28日）揭幕，這是啟德主場館第一個世界級大型活動，大家有沒有買飛入場睇？就算無，都應該去啟德體育園感受一下國際盛事的熱鬧氣氛！上星期報導過，AIRSIDE地下露天廣場將會於3、4月舉行「春日美食祭」，記者率先試食了場內的美食，當中包括剛剛結業的米芝蓮必比登推介「西關老祖」的黑叉燒煎蛋飯，以及中半山超人氣「Florence Trippa」的佛羅倫斯牛肚包。

啟德AIRSIDE將於3、4月的周末以及Coldplay演唱會期間舉行「春日美食祭」，Coldplay演唱會那幾天營業至凌晨12時！（攝影：Katty）

AIRSIDE「春日美食祭」集結12間本地人氣美食小店，當中最值得幫襯是連續3年獲得米芝蓮必比登推介的外賣店「西關老祖」。今個月初，當「西關老祖」在社交平台上宣佈自己再次獲得米芝蓮必比登推介的同時，亦公布佐敦總店已經靜靜地結業了！很多fans都不捨得的招牌「極黑叉燒•煎蛋飯」，估不到在AIRSIDE的美食祭可以再次食到！以西班牙杜洛克豬腩自家製成「黑叉燒」，再加上日本產煎雙蛋，配以香濃的醬油，超級美味！必吃！

「西關老祖」的「極黑叉燒•煎蛋飯」，絕對是美食祭No.1必吃美食。（攝影：Katty）

「西關老祖」的「老祖XO醬炸燒賣」亦是必吃之選，外脆內軟的燒賣，跟XO醬是絕配！（攝影：Katty）

另一間記者覺得絕對要試的，就是「Florence Trippa」。這間在港島半山的人氣小店，以出售意大利佛羅倫斯牛肚包聞名，很多人都會慕名去幫襯。招牌「牛沙瓜包」（牛肚包），是將牛肚手剁成肉碎，再加香草醬及辣油，配上烘過的麵包，基本上試過的人都大讚好食！記者今次試了「意式番茄醬牛肚（配包）」，番茄醬非常香濃，牛肚炆得又腍又入味，而且完全無內臟腥膻味，十分出色！利申，記者本身是完全不吃內臟的人，都吃了兩大塊！

「Florence Trippa」除了供應招牌「牛沙瓜包」外，還有「意式番茄醬牛肚（配包）」及「自家製香草醬烤蔬菜口袋薄餅」等。（攝影：Katty）

喜歡吃牛肚的朋友，絕對要試這個「意式番茄醬牛肚（配包）」！（攝影：Katty）

甜品的話，絕對要吃「麻糬鳥」，麻糬又輕又軟又糯，皮非常薄，不會過分甜膩，而且有很多口味，如新推出的「櫻花紅豆白豆」、花生、黑芝麻、朱古力、抹茶、黃豆粉，以及近期人氣大熱的杜拜開心果。

「麻糬鳥」提供多款口味的麻糬，總有一款合心意。（攝影：Katty）

「櫻花紅豆白豆包餡麻糬」，一盒5件$52，顏色漂亮，女生們一定喜歡。（攝影：Katty）

「杜拜開心果包餡可可麻糬」，一盒3件$48，雖然照片拍得不夠漂亮，但卻可以看清楚皮有幾薄有幾軟糯，而且是爆餡的，加上法國Valrhona可可粉，朱古力控必試！（攝影：Katty）

飲品方面，場內供應多款啤酒及雞尾酒，包括兩大本地啤酒品牌「Gweilo鬼佬」及「藍妹啤酒」，心水推介「Gweilo鬼佬」跟本土老字號「公利真料竹蔗水」合作推出的「蔗汁銀菊啤」，味道清淡，帶香甜的蔗汁味，真正的「鬼佬涼茶」！

鬼佬聯乘公利的「蔗汁銀菊啤」。（攝影：Katty）

春日限定雞尾酒，包括以花雕酒混合糟滷帶出濃厚中式酒香「花鵰醉雞」，以及將氈酒的清冽與蜂蜜、檸檬的柔和酸甜相結合，最後注入碳酸冬瓜汁的「Canton's knees」。（攝影：Katty）

用香港本地氈酒品牌《白蘭樹下》自家調製的雞尾酒冷萃甜梅茶及紫蘇之韻。（攝影：Katty）

場內還有其他美食，如即點即炸的「雞翼山」，最受歡迎當然是文青風玫瑰味。（攝影：Katty）

米芝蓮必比登推介的「魚事者」，招牌小食「炸魚無薯條配醉醉地梅酒黑松露醬」。（攝影：Katty）

韓國手工胖卡龍專門店「白飯神偷」的胖卡龍，打卡必買！（攝影：Katty）

「白飯神偷」的胖卡龍顏色繽紛，有十幾款口味可以揀。（攝影：Katty）

「Prosit Bar & Restaurant」的德國香濃烤腸及特色薯粒。（攝影：Katty）

豬扒料理專門店「Pigsman」的微醺豬柳芝士漢堡配威士忌燒烤醬。（攝影：Katty）

AIRSIDE 春日美食祭

日期：2025年3月28-30日；4月4-6、8-9、11-13日

地點：AIRSIDE地下露天廣場