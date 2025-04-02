麥當勞McGriddles系列4月9日暫別香港！最後機會優惠價$35起歎早餐

麥當勞McGriddles粉絲留意，麥當勞宣佈日本大人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）將於4月9日起陸續暫別全線餐廳，各位fans要把握最後7日機會，於早餐時段品嘗鹹甜滋味！

麥當勞日本大人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles）自去年年底載譽回歸以來，於早餐時段供應並深受歡迎。招牌楓糖班戟漢堡搭配軟嫩豬柳、香滑芝士及嫩滑雞蛋，打造濕潤鬆軟的多重口感，令人一試難忘！兩款人氣套餐——楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）及楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品），4 月9日前將繼續以優惠價$36.5起及$35供應，粉絲務必把握最後機會品嘗限時的鹹甜滋味！

麥當勞App電子優惠券 $36.5起楓糖班戟豬柳蛋漢堡超值早晨套餐（配薯餅及飲品）（早上4時 － 11時適用）

麥當勞App電子優惠券 $35楓糖班戟豬柳漢堡超值早晨套餐（配薯餅及飲品）（早上4時 – 11時適用）