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02/04/2025

人氣粵菜「神燈海鮮酒家」尖沙咀開分店！必吃招牌黑松露玻璃燒鵝、阿拉斯加蟹3食！新店免費派7折點心優惠卡

#Food News #神燈海鮮酒家 #著數優惠 #尖沙咀美食
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Text: Katty Wu

　　以供應經典懷舊手工粵菜及新鮮海鮮馳名的「神燈海鮮酒家」，繼佐敦及銅鑼灣分店，今日（4月2日）於尖沙咀開設全新分店。新店同樣為食客提供多款招牌美食，包括黑松露玻璃燒鵝、阿拉斯加蟹3食等。新張期內，更會派發7折點心優惠卡。

 

　　「神燈海鮮酒家」創業於1970年代，位置在上海街，憑出色的手工粵菜及新鮮海鮮打響名堂，成為一代港人的集體回憶。老闆因難忘兒時品嘗過的傳統粵菜味道，決心將這些幾近失傳的懷舊菜式重現，多年後，於佐敦重開酒家，之後再在銅鑼灣開設分店，儲了不少捧場客。

 

　　尖沙咀新店佔地11,000平方呎，環境闊菅舒適，更設有多間獨立房，家庭聚餐、朋友聚會或商務宴請都合適。新店繼續以經典粵菜及海鮮為主打，包括獨家創研的「黑松露玻璃燒鵝」，選用秘製黑松露醬及特別的黑棕鵝，打造出中西合璧的獨特風味，成為大熱招牌菜。另一款人氣菜式是「阿拉斯加蟹3食」，全港首創的新派三食做法，包括活膏甲羅燒、星洲麥皮蟹腳及雞油花雕蟹身，鮮味十足，且充滿驚喜。

 

黑松露玻璃燒鵝 1/4隻 $238、半隻 $468、全隻 $888

 

阿拉斯加蟹3食 $2,488（每隻約4斤）

 

　　懷舊菜式方面，包括古法金錢雞，神燈堅持傳統做法，限量發售，搭配自家製柚子汁，解膩又提鮮，層次豐富的口感，讓人一試難忘。另外還有滷水豬生腸、魚腸、百花炸釀松葉蟹鉗及懷舊蝦多士，很少酒樓可以一次過食到那麼多的傳統手工粵菜。另外還有多款創意海鮮及特色美食，包括糯米炒膏蟹及點止炸豆腐咁簡單，前者是由生米炒成熟飯，炒得乾爽不油膩，蟹膏完美融入糯米飯中；後者工序繁複，豆腐經過鹵水浸一晚，最少風乾3小時以上，再炸至外脆內嫩，搭配秘製蘸水，簡單中見功夫。

 

即燒古法金錢雞 $68／件

 

滷水豬生腸 $168

 

魚腸

 

百花炸釀松葉蟹鉗

 

懷舊蝦多士

 

糯米炒膏蟹 $598／隻

 

點止炸豆腐咁簡單 $88

 

　　為慶祝新店開幕，「神燈海鮮酒家」推出7折點心優惠卡，於2025年4月3日至4月5日，在尖沙咀店門外派發，機會難得，別錯過！

 

神燈海鮮酒家（尖沙咀新店）

地址：尖沙咀亞太中心地庫
電話：2528 2288
營業時間：星期一至五 11am-4pm、5:30pm-11pm；星期六至日 10:30am-4pm、5:30pm-11pm

 

 

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