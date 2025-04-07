會展美食｜假日晚市9道菜鐵板燒 $738有齊大蝦、鮑魚、A5和牛

去會展睇show、睇展覽的前後，通常都約朋友或同事食飯，除了附近酒店的餐廳、酒樓，還有甚麼好吃的呢？記者最近就試了鷹君中心地下這間日本餐廳的鐵板燒，9道菜有齊刺身、大蝦、鮑魚、A5和牛等，只是$738，性價比相當高！

餐廳於去年8月開業，除了主打的鐵板燒，還有壽司、天婦羅、炒飯、烏冬等日本料理，午市還會供應定食，平日的食客大部分都是在附近上班或是商務客為主，假日晚市或者人流較少，所以就推出特別優惠。平日的鐵板燒晚餐，有大蝦及鮑魚的話，每位價錢要$1,198，但星期六、日及公眾假期晚市限定的九道菜「鐵板燒菜單——椿」就只是每位$738（兩位起）！

先來是賣相精美的前菜，這晚有溫室番茄拌梅酒啫喱、鮮腐皮、溫室番薯、鰻魚八幡卷，香甜的番茄配以梅酒啫喱非常醒胃，鮮腐皮軟滑，鰻魚捲著牛蒡十分惹味，每款都十分出色，好像在吃懷石料理一樣。而季節刺身有中拖羅、牡丹蝦及油甘魚，全部都非常新鮮。

前菜：溫室番茄拌梅酒啫喱、鮮腐皮、溫室番薯、鰻魚八幡卷（拍攝：Katty）

季節刺身：拖羅、牡丹蝦、油甘魚（拍攝：Katty）

接著就是鐵板燒師傅大顯身手的時候，首先登場是來自泰國的黑虎蝦，隻隻比手掌還要長！師傅以熟練的手勢邊煎邊去殼，火候控制得剛剛好，大蝦非常爽彈鮮甜。而南非鮑魚同樣份量十足，上枱時還在動，非常生猛！經薄切後以慢火快炒，口應特別有彈性。

大大隻的泰國黑虎蝦。（拍攝：Katty）

同樣大大隻的南非鮑魚。（拍攝：Katty）

大蝦非常爽彈鮮甜。（拍攝：Katty）

師傅將鮑魚切成薄片，方便客人食用。（拍攝：Katty）

鮑魚既鮮味又彈牙。（拍攝：Katty）

緊隨著是「A5宮崎和牛薄燒」，大大塊油脂分布平均的A5和牛，略為煎香，再捲入香葱及蒜頭，和牛柔軟，牛脂香濃，與著香葱及蒜頭同吃減少油膩感，非常美味。之後是店內的招牌「山椒銀魚薑粒炒飯」，刻意選用帶點辛香的日本山椒及薑粒搭配鹹香的銀魚，很有新鮮感。最後是日本時令雜菜、麵豉湯、漬物及甜品，非常滿足！

望見已經令人流口水的A5宮崎和牛。（拍攝：Katty）

A5宮崎和牛薄燒，肉質非常柔軟，牛脂香濃。（拍攝：Katty）

除了鐵板燒套餐之外，還有兩款單點菜式想介紹給大家，第一個是「黑松露海膽焗飯」，以北海道海膽、三文魚籽配意大利黑松露醬，有海膽的鮮味，又有三文魚籽待鹹香味，更有濃郁的黑松露味，好食到停唔到口！另一個是「銀鱈魚鍋」，用鐵板煎至剛熟的銀鱈魚，非常嫩滑，配上鮮甜的洋葱湯，是滿滿的幸福感！

「黑松露海膽焗飯」（$988／4位用，$1,888／6-8位用），須提前至少一天預訂。（拍攝：Katty）

「 銀鱈魚鍋」（$248），銀鱈魚非常嫩滑，洋葱湯十分鮮甜，雖然有點誇張，但喝下去時真是有幸福的感覺！（拍攝：Katty）

餐廳的環境非常寬闊舒適，鐵板燒的座位可以看到師傅在席前炮製美食，更可以間成獨立的私人包廂。

打卡推介：週末早午餐「謎の三重奏便當」

如果喜歡打卡的話，餐廳最近還推出了週末早午餐「謎の三重奏便當」，特別用上非常精緻的三層球形瓷器盛載。上層是每日新鮮由日本魚市場空運抵港的季節刺身，最有趣的地方是每個便當內的刺身款式都有點不同，就如盲盒一樣，營造期待感！共四款的刺身按時令而定，不定期的選擇有海膽、大拖羅、牡丹蝦、赤貝、帶子、金槍魚赤身、油甘魚、深海池魚、甜蝦或白身魚等。

中間一層是「A5宮崎和牛丼」，選用頂級和牛的三角肉部位，牛味香濃。大廚以慢煮方式將和牛製成外焦內粉嫩，然後再切成薄片，現上香軟的日本七星米及色澤明亮的太陽卵，形成開胃鮮明的色彩對比。自家調配的醬汁十分香濃，令丼飯的味道更升華。

便當的底層是經典「油揚稻庭烏冬」，每日自家新鮮熬製的木魚高湯，配以傳統日本油揚以吸收湯頭的鮮味，與口感爽滑彈牙的烏冬可謂天作之合。想試的話要留意，「謎の三重奏便當」只於星期六、日及公眾假期，中午12時至下午2時30分供應，每日限量20份。

「謎の三重奏便當」（$438），以三層球形「便當盒」盛載，全部都是人手製造的有田燒瓷器，非常精緻。

MINATO

地址：灣仔港灣道23號鷹君中心地下G4-G6號舖

營業時間：12nn-3pm，6pm-10:30pm

電話：2345 0663

備註：「鐵板燒菜單——椿」於星期六、日及公眾假期6pm-9pm供應