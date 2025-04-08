沙田三大新食店︰丸亀製麵開放式直擊烏冬製作及期間限定打卡位，日式銅鑼燒及美式曲奇專門店

沙田街坊最近去新城市廣場有不少搵食新選擇，商場第三期一樓有新餐廳進駐，包括「丸亀製麵」新店門口設開放式烏冬製麵所，直擊正宗讚岐烏冬製作過程，更設期間限定打卡位及人人有獎夾波波機。喜歡甜點可以一試日式銅鑼燒專門店「北野銅鑼燒」，有多款口味甜點，以及主打美式紐約曲奇及忌廉批的Poppins，即睇三大新店詳情！

「丸亀製麵」全新分店附設新鮮製麵所，每日新鮮炮製正宗讚岐烏冬，同時直擊職員煮烏冬的過程，新鮮奉上你面前。點餐時客人，先於烏冬區揀選喜好的烏冬食（湯烏冬、冷烏冬或釜揚烏冬），然後移至熱葷配料區以及即炸天婦羅區，自選各款配料。

品牌採用日本直送丸亀製麵獨家專用之小麥粉製作麵糰，須經 26小時發酵，再搓製並切成標準的粗度及呈四方狀之烏冬麵條。

即炸天婦羅區

丸亀製麵特別於商場內打造期間限定打卡店，建造日本車站場景，另一邊 廂則有巨型木桶，模仿釜揚烏冬的器皿，可整個人走進木桶內打卡拍照。

期間限定設置夾波波機，於丸亀製麵沙田新城市店消費滿 $80 即可獲一個代幣，消費滿 $150 即可獲兩個代幣。每個波波內均有禮品，包括迷你模型鎖匙扣、迷你壁燈模型、餐飲券、免費天婦羅蝦禮券等。

每個波波內均附有抽獎網址，網上登記即可獲抽獎機會，獎品為「雙人三日兩夜日本香川縣之旅」，包括來回機票及溫泉酒店住宿，每份值價港幣 $33,000，而名額一共 3 名。

丸亀製麵 – 沙田新城市廣場店

地址：沙田新城市廣場三期 1 樓 A136 號舖

營業時間： 11am – 10pm（9:30pm 為最後點餐時間）

期間限定打卡店：4 月 5 日至 4 月 13 日

網上抽獎登記限期：4 月 5 日至 4 月 30 日

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