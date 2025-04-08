麥當勞全新限定聯乘精品︰限量版滑嘟嘟衛衣、小飛飛長襪套裝及側孭袋，即睇抽獎詳情

最近不少fans都熱烈討論麥當勞版Minecraft珍藏模型，麥當勞App即日起推出「Big Mac 麥麥歎 麥麥抽」活動，中獎禮品勁吸引，包括滑嘟嘟連帽衛衣、滑嘟嘟及小飛飛長襪套裝（一套兩對），以及滑嘟嘟側孭袋，勁得意好想抽中呀！推廣期內每買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，即可獲得一次抽獎機會，免費贏取極限量版聯乘精品。

為延續《Minecraft:我的世界大電影》熱潮，麥當勞 App 明日起推出一連兩星期(4 月 8 日至 23 日)的「Big Mac 麥麥歎 麥麥抽」*活動。麥用戶凡於活動推廣期間，於麥當勞App每買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，即可獲得一次抽獎機會，有機會免費贏取極限量、價值高達$500的《Minecraft:我的世界大電影》限定聯乘精品！

是次推出的限定聯乘精品共有四款，當中包括：全套6款《Minecraft：我的世界大電影》珍藏模型、限量版滑嘟嘟連帽衛衣、滑嘟嘟及小飛飛長襪套裝（一套兩對），以及滑嘟嘟側孭袋。除全套6款珍藏模型外，所有精品均是首次於本港登場，十分珍貴，滑嘟嘟以及小飛飛 以 Minecraft遊戲內的造型登場fans必儲！

限量版連帽衛衣( 價值:$500)

《Minecraft:我的世界大電影》珍藏模型 (全套 6 款)( 價值:$380)

限量版側孭袋( 價值:$150)

限量版滑嘟嘟及小飛飛長襪套裝 (一套兩對)( 價值:$100)

加上早前推出的$45《Minecraft：我的世界大電影》限定聯乘盲盒套餐而引起搶購熱潮的6款限量版珍藏模型及隨盒附送角色卡，讓您有機會一次過於真實世界擁有所有麥當勞Minecraft經典角色外，亦可於Minecraft遊戲「基岩版」內兌換相應的遊戲skin！顧客凡麥當勞 App 優惠券，香港麥當勞將捐出$1 支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

麥當勞 App 優惠券-$45《Minecraft:我的世界大電影》限定聯乘盲盒套餐[可重複使用]可選巨無霸或脆雞巨無霸套餐；隨套餐附送限量盲盒，內含限量版珍藏模型乙個，數量有限，售完即止。

麥當勞 App 優惠券$45《Minecraft:我的世界大電影》限定聯乘盲盒套餐[可重複使用]可選巨無霸或脆雞巨無霸套餐；隨套餐附送限量盲盒，內含限量版珍藏模型乙個，數量有限，售完即止。

是次抽獎活動參加方法非常簡單，麥當勞App用戶只需在App主頁內點選「Big Mac 麥麥歎 麥麥抽」活動，並選擇「參與」即可登記是次活動，其後用戶於麥當勞App上每買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，即可獲得一次抽獎機會；換言之，麥麥歎巨無霸系列套餐，即可獲得更多抽獎機會，惟每輪活動只可中獎一次。活動分兩輪進行，首輪活動日期為4月8日至15日，次輪則為4月16日至23日，兩輪得獎結果將分別於4月25日及5月2日前透過麥當勞App登記電郵公佈，每輪共有195名得獎者。

麥當勞 App 優惠券（早上 11 時 - 午夜 12 時適用）-$35 巨無霸套餐[可重複使用]顧客凡使用此電子優惠券，香港麥當勞將捐出$1 支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

麥當勞 App 優惠券（早上 11 時 - 午夜 12 時適用）-$$35 脆雞巨無霸套餐[可重複使用]顧客凡使用此電子優惠券，香港麥當勞將捐出$1 支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。