  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

08/04/2025

麥當勞全新限定聯乘精品︰限量版滑嘟嘟衛衣、小飛飛長襪套裝及側孭袋，即睇抽獎詳情

#滑嘟嘟 #麥當勞 #Minecraft #FoodNews #小飛飛 #限量版聯乘精品
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　最近不少fans都熱烈討論麥當勞版Minecraft珍藏模型，麥當勞App即日起推出「Big Mac 麥麥歎 麥麥抽」活動，中獎禮品勁吸引，包括滑嘟嘟連帽衛衣、滑嘟嘟及小飛飛長襪套裝（一套兩對），以及滑嘟嘟側孭袋，勁得意好想抽中呀！推廣期內每買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，即可獲得一次抽獎機會，免費贏取極限量版聯乘精品。

 

 

　　為延續《Minecraft:我的世界大電影》熱潮，麥當勞 App 明日起推出一連兩星期(4 月 8 日至 23 日)的「Big Mac 麥麥歎 麥麥抽」*活動。麥用戶凡於活動推廣期間，於麥當勞App每買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，即可獲得一次抽獎機會，有機會免費贏取極限量、價值高達$500的《Minecraft:我的世界大電影》限定聯乘精品！

是次推出的限定聯乘精品共有四款，當中包括：全套6款《Minecraft：我的世界大電影》珍藏模型、限量版滑嘟嘟連帽衛衣、滑嘟嘟及小飛飛長襪套裝（一套兩對），以及滑嘟嘟側孭袋。除全套6款珍藏模型外，所有精品均是首次於本港登場，十分珍貴，滑嘟嘟以及小飛飛 以 Minecraft遊戲內的造型登場fans必儲！

 

限量版連帽衛衣( 價值:$500)

 

《Minecraft:我的世界大電影》珍藏模型 (全套 6 款)( 價值:$380)

 

限量版側孭袋( 價值:$150)

 

限量版滑嘟嘟及小飛飛長襪套裝 (一套兩對)( 價值:$100)

 

　　加上早前推出的$45《Minecraft：我的世界大電影》限定聯乘盲盒套餐而引起搶購熱潮的6款限量版珍藏模型及隨盒附送角色卡，讓您有機會一次過於真實世界擁有所有麥當勞Minecraft經典角色外，亦可於Minecraft遊戲「基岩版」內兌換相應的遊戲skin！顧客凡麥當勞 App 優惠券，香港麥當勞將捐出$1 支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

 

麥當勞 App 優惠券-$45《Minecraft:我的世界大電影》限定聯乘盲盒套餐[可重複使用]可選巨無霸或脆雞巨無霸套餐；隨套餐附送限量盲盒，內含限量版珍藏模型乙個，數量有限，售完即止。

 

麥當勞 App 優惠券$45《Minecraft:我的世界大電影》限定聯乘盲盒套餐[可重複使用]可選巨無霸或脆雞巨無霸套餐；隨套餐附送限量盲盒，內含限量版珍藏模型乙個，數量有限，售完即止。

 

　　是次抽獎活動參加方法非常簡單，麥當勞App用戶只需在App主頁內點選「Big Mac 麥麥歎 麥麥抽」活動，並選擇「參與」即可登記是次活動，其後用戶於麥當勞App上每買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，即可獲得一次抽獎機會；換言之，麥麥歎巨無霸系列套餐，即可獲得更多抽獎機會，惟每輪活動只可中獎一次。活動分兩輪進行，首輪活動日期為4月8日至15日，次輪則為4月16日至23日，兩輪得獎結果將分別於4月25日及5月2日前透過麥當勞App登記電郵公佈，每輪共有195名得獎者。

 

麥當勞 App 優惠券（早上 11 時 - 午夜 12 時適用）-$35 巨無霸套餐[可重複使用]顧客凡使用此電子優惠券，香港麥當勞將捐出$1 支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

 

麥當勞 App 優惠券（早上 11 時 - 午夜 12 時適用）-$$35 脆雞巨無霸套餐[可重複使用]顧客凡使用此電子優惠券，香港麥當勞將捐出$1 支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

 

《說說心理話》生死教育 | 禮儀師分享對生死的看法，修復遺體同時其實是修復家屬心靈► 即睇

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#滑嘟嘟 #麥當勞 #Minecraft #FoodNews #小飛飛 #限量版聯乘精品
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 李家超:香港會保持自由港地位，奉行自由貿易政策

08/04/2025 11:09

關稅戰

台美「磐石」被徹底粉碎

08/04/2025 07:30

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk