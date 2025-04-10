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10/04/2025

Pizza Hut 4 月11日快閃派200份迷你批及意粉！尖沙咀及灣仔新店送$250優惠券，堂食贈限量環保餐具

#FoodNews #Pizza Hut #餐具 #灣仔 #尖沙咀 #免費 #HOT #著數優惠 #環保
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Text: Eunice Chow Photo: Pizza Hut

　　4 月11日有免費午餐著數！Pizza Hut將於尖沙咀快閃Pop-Up，派發200份一人滋味餐包括夏威夷風光迷你批及香蒜肉絲意粉等。同時，為慶祝品牌尖沙咀及灣仔新店開幕，推出 2大優惠活動，大派高達$250滋味優惠券，堂食送別注版3合1薄餅餐具！

 

 

　　適逢Pizza Hut尖沙咀及灣仔分店將隆重開幕， Pizza Hut特設巨大化Pizza盒造型的必勝便「檔」，4月11日（週五）中午時間在尖沙咀派發200份「一人滋味」午餐，顧客只需追蹤Pizza Hut官方社交平台，並緊貼最新消息，便能輕鬆免費帶走「一人滋味餐」。兩款餐分別是人氣No.1的「香蒜肉絲意粉」、以及每年銷量逾100萬個的「夏威夷風光 （迷你批）」成為主菜擔當，再配以香口的「酥脆蝴蝶蝦拼香脆薯條」小食！

 

 

　　Pizza Hut尖沙咀及灣仔新店開幕期間，凡於堂食消費滿HK$200或外賣自取滿HK$150，並出示開幕傳單或指定Pizza Hut Facebook Post，即有機會獲贈原味或香辣雞翼（8隻）（價值$74）、海鮮闊條麵（價值$94）或肉醬意粉（價值$89）乙份等。同時，每間新分店的首200組堂食顧客憑任何消費，即可免費獲得Pizza Hut精心設計的計限量版 3 合 1 薄餅造型餐具（價值$89）。

 

 Pizza Hut新店開張更會派發總值逾HK$250的滋味優惠券，隨時免費嘆雞翼或經典意粉。

 

多功能式設計集刀、叉、匙於一身，兼具實用性及紀念價值。

 

　　Pizza Hut全線分店每日由11點起提供$49起「一人滋味餐」，外賣套餐包括主食、小食及飲品，提供逾10款各具特色的主菜及小食供顧客自由組合，當中不乏深受歡迎的「Dip脆批」、一系列薄餅及意粉、以及多款香炸小食等。

 

Pizza Hut新分店

地點：尖沙咀北京道71-77號誠信大廈1樓（4月10日開幕）、灣仔莊士敦道74, 76及78號The Johnston Suites地下C舖及一樓C舖（4月30日開幕）

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