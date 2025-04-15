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15/04/2025

KFC連續3星期推出超值優惠：50蚊6件雞／葡撻買一送一／$109超值三人餐

#葡撻 #Food News #KFC #炸雞 #著數優惠
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Text: Katty Wu

　　KFC再次推出「肯！抵DEAL」限時優惠，由4月17日起至5月7日連續3星期，每星期都會推出兩款超值優惠，包括「$50六件雞」、「葡撻買一送一」、「$109超值三人餐」等。

 

首周（17-23/4）

 

　　早餐有「$22芝士雞肉意式包配熱飲」，香軟意式包配搭芝士及雞肉，醒神早餐之選；上午11時後則有人氣「$50六件雞」，任選家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞，更可加配$5汽水，最適合於復活節假期與親朋好友一同分享！

 

$22 芝士雞肉意式包配熱飲

 

$50 六件雞

 

第二周（24-30/4）

 

　　限定一周買一送一！上午11時前有經典「家鄉雞扒包」買一送一；上午11時後有最人氣的「葡撻買一送一」，經典葡撻及D24榴槤葡撻都適用，最啱同朋友分甘同味！

 

家鄉雞扒包買一送一

 

經典葡撻買一送一

 

D24榴槤葡撻買一送一

 

壓軸第三周（1-7/5）

 

　　這星期有兩日假期，早餐有超值「醬燒／家鄉雞扒蛋意式包配熱飲」，優惠價只需$27；上午11時後有「$109超值三人餐」，一次享用多款人氣美食，要跟親友開心分享！

 

$27 醬燒／家鄉雞扒蛋意式包配熱飲

 

$109 超值三人餐

 

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