母親節蛋糕推介︰Häagen-Dazs雪糕蛋糕送眼膜，龍島花系香芋麻糬戚風蛋糕9折，LIFETASTIC紅桑子開心果蛋糕8折優惠

5 月母親節將到，又係時候諗買咩蛋糕慶祝！今回先介紹大人小朋友都喜歡的雪糕蛋糕，Häagen-Dazs新推 2 款母親節限定雪糕蛋糕，買指定 款式更送韓國護膚眼膜。家中有紫色Fans的媽媽，可考慮龍島花系香芋麻糬戚風蛋糕，粉紫蛋糕面層有手工糖花打卡靚！LIFETASTIC母親節紅桑子開心果蛋糕早鳥優惠8折，招牌草莓西瓜蛋糕選用稀有糖，最啱關注健康的媽媽。

Häagen-Dazs雪糕蛋糕送眼膜

Häagen-Dazs™今年2 款母親節雪糕蛋糕以花卉為主題，包括「繁花禮頌」及「花語心意」，前者以不同深淺粉紅與粉紫色相間的8件雪糕蛋糕組成，共4款口味，包括：士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕、呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕、經典呍呢嗱雪糕以及焦糖脆餅雪糕，最啱大家開心share！「花語心意」粉色心型蛋糕則是經典的士多啤梨雪糕口味，有大、中、小共三個尺寸（大尺寸可提供自選口味）。

繁花禮頌 $699

花語心意$439起

同一系列甜品另有三大新推介，包括「心意花園」、「女皇駕臨（香桃）」及「女皇駕臨（士多啤梨）」，每款甜點均有雪糕球、鮮甜水果以及水果蛋糕。

心意花園$92

4 球雪糕被美味的士多啤梨及藍莓圍繞；底下吸睛的鮮花造型食用裝飾，以鮮豔的莓果和香脆的開心果碎襯托。最後配上美味的芒果菠蘿蛋糕，層次豐富。

女皇駕臨（香桃） $92

喜歡香芒及桃的媽媽必試女皇駕臨（香桃），兩球雪糕搭配香芒果凍及香桃，分層之中還包含兩種口味的水果蛋糕—提子香梨及蘋果香桃，加上脆薄朱古力的女皇剪影好特別。

女皇駕臨（士多啤梨）K$92

朱古力片女皇優雅剪影令甜品造型更富趣味，小傘裙是晶瑩剔透的士多啤梨果凍、搭配鮮甜的士多啤梨，以及兩層不同口味的水果蛋糕。

今年母親節Häagen-Dazs™將聯同韓國護膚人氣品牌MEDITHERAPY，即日推出不同優惠，包括於各門市購買任何母親節系列Häagen-Dazs™雪糕蛋糕，即送MEDITHERAPY緊緻修復彈力眼膜（1盒4對）乙盒（價值$189）；購買母親節系列甜品任何一款，則送緊緻修復彈力眼膜乙片（價值$69）。先到先得，送完即止。

Häagen-Dazs™「Blössom of Love」期間限定雪糕蛋糕

售賣點︰即日起於全線Häagen-Dazs™專門店

Häagen-Dazs™ 母親節Blössom of Love 系列甜品

售賣點︰即日起於全線Häagen-Dazs™專門店有售 （The Pulse 及荷里活廣場除外，皇室堡店另提供堂食款式）

查詢︰2629 6116

LUCULLUS龍島 2大花系戚風蛋糕

今個母親節，LUCULLUS龍島 以「Love Blossom」為主題帶來兩款匠心製作的花系戚風蛋糕：全盛綻放（香芋麻糬戚風蛋糕）及 閃爍光芒（蘋果大吉嶺紅茶戚風蛋糕）。即日起至4月30日，龍島會員更可專享9折優惠。

粉紫色調的 全盛綻放 - 香芋麻糬戚風蛋糕以台灣香芋製成輕盈香芋戚風蛋糕及綿密香芋蓉慕絲，再加入大大粒麻糬作夾心，煙韌與幼滑口感在味蕾中交錯！面層的精製手工糖花，伴以蝴蝶造型裝飾。外層則以白、紫漸變香芋忌廉加上珍珠點綴，與面層的花及蝴蝶互相輝映，高貴優雅，適合送給雍容華貴的母親，傳遞最真摰的愛意。

全盛綻放 - 香芋麻糬戚風蛋糕售價：$308 / 個 (4吋)；$468 / 個 (6吋)

蜜桃色調的 閃爍光芒 - 蘋果大吉嶺紅茶戚風蛋糕，以清淡細膩的大吉嶺紅茶戚風蛋糕為基底，配上軟滑的大吉嶺紅茶意式軟芝士忌廉、香甜蘋果果肉以及清新青蘋果醬。面層舖滿晶瑩通透的蘋果果凍並以粉色忌廉唧成花邊，打卡一流。

閃爍光芒 - 蘋果大吉嶺紅茶戚風蛋糕售價：$288 / 個 (4吋)；$438 / 個 (6吋)

LUCULLUS龍島 2025母親節系列蛋糕

售賣點︰全線龍島分店有售

https://www.lucullus.com.hk/

LIFETASTIC紅桑子、開心果及荔枝蛋糕8折優惠

LIFETASTIC今年以維生素與抗氧化成分的紅桑子主題的，並結合人氣大熱開心果及當造荔枝，分別打造出兩款期間限定蛋糕：「愛如繁星-紅桑子開心果蛋糕（含麩質）」及「心之瑰寶-紅桑子荔枝蛋糕（含麩質）」。

即日起至5月9日，LIFETASTIC推出母親節蛋糕早鳥優惠三重優惠 ，預訂淨值滿港幣$398，可享免運費服務。

優惠一：預訂小尺寸及以上原個西瓜蛋糕系列：招牌草莓西瓜蛋糕、招牌草莓西瓜蛋糕（稀有糖）、芒果西瓜蛋糕、荔枝西瓜蛋糕或荔枝西瓜蛋糕（稀有糖），使用優惠碼『maday15』即可享85折優惠。適用於4月16日至5月18日提取／送貨之訂單。

優惠二：預訂原個心之瑰寶 紅桑子荔枝蛋糕或愛如繁星 紅桑子開心果蛋糕，使用優惠碼『maday20』即可享8折優惠。適用於4月21日至5月18日提取／送貨之訂單。

愛如繁星 - 紅桑子開心果蛋糕（含麩質）將人氣開心果和豐富營養的紅桑子完美結合，層層散發幸福滋味。$428 起

優惠三：品牌聯乘The Body Shop，於LIFETASTIC門店預訂中尺寸或以上愛如繁星-紅桑子開心果蛋糕或心之瑰寶-紅桑子荔枝蛋糕，更可獲得THE BODY SHOP維他命E補濕系列禮品套裝一套（價值港幣$378）。數量有限，售完即止。

心之瑰寶 - 紅桑子荔枝蛋糕（含麩質）以當季新鮮荔枝及紅桑子入饌。$398 起

怕蛋糕太甜，可揀LIFETASTIC招牌草莓西瓜蛋糕（稀有糖）及荔枝西瓜蛋糕（稀有糖），整個蛋糕以加拿大原大地稀有糖製作，因代謝過程不同於蔗糖，對血糖及胰島素水平影響較小，關注血糖人士及母親健康人士也可安心享用。

招牌草莓西瓜蛋糕 (稀有糖) $428起

荔枝西瓜蛋糕 (稀有糖) $428起

LIFETASTIC母親節蛋糕系列

www.lifetastichk.com