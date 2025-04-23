全新麥當勞11號餐︰McCrispy 脆爆雞腿飽$39！韓式香蕉牛奶批新登場，韓國女團 BABYMONSTER 限量精品換領方法

全新麥當勞11號餐McCrispy 脆爆雞腿飽登場，4 月 24 日星期四起開賣只售$39！新系列找來 BLACKPINK 師妹、YG 娛樂旗下的韓國女團 BABYMONSTER拍攝全新廣告，fans更不可錯過換領韓國女團 BABYMONSTER 限量聯乘精品！除此之外，全新韓式香蕉牛奶批及濟州蜜柑雜果梳打同步上市，還有滋味的Shake Shake薯條蜂蜜牛油調味粉及黑松露紫菜味調味粉。

McCripsy 脆爆雞腿飽找來 BLACKPINK 師妹、YG 娛樂旗下的韓國女團 BABYMONSTER拍攝全新廣告，片中BABYMONSTER 以紅黑造型於舞台上型格登場，更正式成為香港麥當勞 11 號餐，4 月 24 日星期四起開賣。廣告巧妙配上其全球大熱、於YouTube短短上架四個月內已獲得2億次播放次數的歌曲《DRIP》之舞步，盡顯「바삭바삭」（脆爆）滋味！

脆爆雞腿飽採用特大原塊雞腿肉，以蒜、洋蔥、黑椒和鼠尾草等香料醃製後再炸至外層酥脆，帶有黑胡椒和柑橘香氣，內裏仍然保持Juicy惹味。同時，脆爆雞腿飽搭配韓國直送、以酸忌廉、茄汁及芥末醬等材料混合而成的秘製煙燻醬，味道更有層次！

脆爆雞腿飽 (麥當勞11號餐) 限時套餐優惠價$39(原價 : $45.5起)

香港獨家！韓國女團 BABYMONSTER 限量聯乘精品登場

BABYMONSTER 更首度與香港麥當勞攜手合作，獨家送上超限量禮物- 「麥當勞 xBABYMONSTER 珍藏小卡套裝」以復古卡式錄音帶風格紙盒盛載，內裏是一套 7 張成員肖像及簽名卡，以紅黑顏色作設計主色，極具珍藏價值！

「麥當勞 x BABYMONSTER 珍藏小卡套裝」換購方法非常簡單，只需成為麥當勞 App 用戶，並於 4 月 24日星期四上午 11 時點擊 App 主頁內的活動 banner，進入指定網站選購「$50.5 脆爆雞腿飽四道菜套餐」，再憑成功購買的 QR Code 即日起到所選的指定 20 間麥當勞餐廳餐廳換領套餐及免費超限量「麥當勞 xBABYMONSTER 珍藏小卡套裝」！聯乘限定精品數量有限，送完即止，各位粉絲要把握機會！

指定20間麥當勞餐廳遍佈全港九新界

港島區餐廳︰銅鑼灣怡和街、鰂魚涌柏蕙苑、金鐘海富中心及The Southside

九龍區餐廳︰尖沙咀星光行、九龍塘又一城、旺角文華商場、美孚、深水埗欽州街、黃埔、九龍灣德福廣場及藍田

新界區餐廳︰荃灣街市街、屯門新墟、元朗貿易中心、天水圍天耀、太和、沙田新城市廣場及將軍澳中心

離島區餐廳︰東薈城

除了脆爆雞腿飽，另一款人氣美食韓式甜辣麥炸雞亦會同步回歸，麥炸雞嚴選優質雞鎚及雞上髀，雞肉以辣椒、洋蔥和大蒜等辛辣香料醃製，配韓式招牌甜辣的反差帶出多層次滋味！

韓式甜辣麥炸雞套餐限時套餐優惠價$39 (原價 : $50.5起)

麥當勞4 月24日起推出脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞套餐限時價$39，無論是直接到餐廳自助點餐機、櫃檯，或經麥當勞App點餐均可享受此優惠。

為慶祝McCrispy脆爆雞腿飽將於4月24日正式登陸香港，成為麥當勞11號餐，更會帶來一系列換上聯乘BABYMONSTER包裝的期間限定韓風美食。

全新韓式香蕉牛奶批

麥當勞同步推出多款韓式美食，全新韓式香蕉牛奶批令人期待，香脆外層夾著香蕉和牛奶味餡料，啖啖香甜，呈獻韓國大熱香蕉奶風味！

$11.5韓式香蕉牛奶批

麥當勞App優惠券(4月24日起早上11時 - 晚上12時供應)

全新濟州蜜柑雜果梳打

人氣韓式風味Shake Shake薯條蜂蜜牛油調味粉和黑松露紫菜味調味粉亦同步回歸，無論是香甜蜂蜜與濃郁牛油，或是黑松露香氣與紫菜風味，兩款口味均將不同味道拼湊成獨特風味，各有千秋！

人氣回歸的還有Double 曲奇麥旋風，順滑新地混合雙倍OREO脆脆，再配上原塊Mini OREO餅乾，帶來雙倍心動滋味！

$17.5 Double 曲奇麥旋風

麥當勞App優惠券(4月24日起早上11時 - 晚上12時供應)