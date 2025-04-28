陳凱琳推出自家朱古力及甜點品牌「Dulce Vida」 ：人氣杜拜朱古力、創意麻辣火鍋腰果朱古力、限量麻糬開心果黑金蛋撻

陳凱琳（Grace）絕對是近年香港最受歡迎的KOL之一，經常見到她出席各大品牌及商場的活動，今次終於輪到她做主角了！Grace與人氣蛋糕店Miss Marble Bakery創辦人Fafa聯手推出自家品牌「Dulce Vida」，以朱古力做主打，配合香港地道口味及飲食潮流，創製出多款口味的朱古力及甜品，更由5月1日起正式進駐中環 ifc city’super，朱古力控一定要買來試試。



陳凱琳與人氣蛋糕店Miss Marble Bakery創辦人Fafa聯手推出自家朱古力及甜點品牌「Dulce Vida」。

「Dulce Vida」是西班牙文「甜蜜生活（Sweet Life）」的意思，陳凱琳與Fafa都非常喜歡甜食，同時身兼照顧小朋友的媽媽角色，兩人在共同創 Dulce Vida的產品時，特別注重食材質素及以健康為前提，這次作為品牌頭炮推出的朱古力系列，經過多次試食及試驗食譜，決定選用來自比利時的朱古力，並研發低糖配方，糖分使用比同類食譜少約30%！



杜拜開心果黑朱古力排 $228

品牌主打是「黑朱古力排」，Grace及Fafa將話題的杜拜朱古力，製作成多款口味的爆餡的朱古力。原味「杜拜開心果黑朱古力排」選用62%比利時黑朱古力製成薄脆的外殻，內餡是風靡全球的杜拜朱古力必用的Kataifi麵條混以開心果醬，並加入開心果碎粒，令堅果香味更突出。另有「士多啤梨爆炸糖黑朱古力排」，同樣是黑朱古力外層，包裹士多啤梨乳酪、士多啤梨果肉及爆炸糖內餡，士多啤梨餡的軟滑與香甜味就像童年時愛吃的明治士多啤梨朱古力，而爆炸糖為味蕾帶來刺激感及趣味！還有「海鹽焦糖蝴蝶餅黑朱古力排」，將海鹽焦糖及Pretzel蝴蝶餅乾結合，富有餅乾脆粒口感，喜歡鹹甜兼備的話，絕對是首選！



士多啤梨爆炸糖黑朱古力排 $228



海鹽焦糖蝴蝶餅黑朱古力排 $228

Grace及Fafa作為真正的甜品控，除了堅持對美味與健康的宗旨以外，同時十分注重用家體驗，了解排裝朱古力的分量較大件，難以一次品嘗多款口味，加上在日常工作中喜歡隨手拿起小件朱古力作零食，因此將朱古力製作成粒裝，口味更多元化，包括麻辣火鍋腰果朱古力、麻糬黑朱古力粒、爆炸糖黑朱古力等。另外亦把3款排裝朱古力製成朱古力粒禮盒裝「蜜悅・星夜三重奏」，送禮自用都適合。



粒裝朱古力共有7款口呼，包括麻辣火鍋腰果朱古力、麻糬黑朱古力粒、爆炸糖黑朱古力、熱情果茉莉朱古力豆、士多啤梨軟心朱古力豆、海鹽開心果黑朱古力豆、碧根果黑朱古力脆脆，每包$80/100g（海鹽開心果$98/100g）。



海鹽開心果黑朱古力豆 $98/100g



「蜜悅・星夜三重奏」朱古力禮盒 $268

Dulce Vida將於5月1日起進駐中環ifc city’super，開設首個期間限定實體店，並於店內限量推出「麻糬開心果黑金蛋撻」——將香港人最喜愛的元素集於一身，黑色竹炭酥皮蛋撻殻滿溢牛油香，內有濃郁滑溜的開心果餡，並夾着煙韌拉絲的麻糬，每日限量30件。



麻糬開心果黑金蛋撻 $28



麻糬開心果黑金蛋撻，每日限量30件。

Dulce Vida

銷售點及營業時間：中環 ifc city’super 10am-10pm

IG：@dulcevidahk