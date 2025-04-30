IKEA五月新推開心果格仔餅、爆餡糯米糍，最平$9新地筒，限定供應巴斯克蛋糕和牛角包+抵食$50漢堡套餐

開心果大熱不死！IKEA 5月限定新推開心果系列甜品，包括蛋糕、糯米糍、牛角包、新地筒，仲有格仔餅認真不得了，今個長假期一定要率先試！IKEA餐廳再度加推50周年抵食$50套餐 ，包括新口味松露雜菌洋蔥圈和牛漢堡配薯角，以及脆雞菠蘿漢堡配紅果子BBQ醬伴薯角、迷你沙律及北歐果味飲品火熱登場。

開心果控發達啦！IKEA餐廳及美食站新推六大開心果甜點，CP值幾高，一眾開心果迷萬勿錯過！天氣開始熱，開心果新地筒散發濃郁開心果芳香，加上幼滑新地，跟開心果味完美配搭，香濃細滑滋味可口，只賣$9。

開心果新地筒 $9

三重開心果新地（$23）大玩多重口感，於順滑新地中加入開心果醬及開心果碎，每一口都享受到冰凍新地和香脆果碎的雙重驚喜。另外，美食站亦推出脆脆開心果格仔餅（$23），外層酥脆金黃，內裹鬆軟的格仔餅加上濃郁開心果醬，必食！

脆脆開心果格仔餅（$23）

三重開心果新地（$23）

蛋糕系列則有慕絲及巴斯克二種款式（各 $29），每款口感各有不同；人氣配搭開心果糯米糍（ $13），外皮口感軟糯，開心果碎有咬口，餡料份量十足；酥脆的牛角包（ $13）外層覆蓋香濃開心果朱古力脆皮，開心果控準備好未？

開心果慕絲蛋糕 $29

開心果糯米糍$13

開心果巴斯克蛋糕 $29

開心果牛角包 $13

除此之外，為繼續慶祝進軍香港市場50周年，香港IKEA餐廳將於5月推出兩款創新漢堡菜式，包括：松露雜菌洋蔥圈和牛漢堡配薯角（$53），以及脆雞菠蘿漢堡配紅果子BBQ醬伴薯角、迷你沙律及北歐果味飲品（$50）。兩款全新主食均以新組合引發味蕾新滋味。另外更有士多啤梨流心水牛芝士沙律配黑醋醬（$49），淸爽酸甜開胃解膩。

松露雜菌洋蔥圈和牛漢堡配薯角 $53

脆雞菠蘿漢堡配紅果子BBQ醬伴薯角、迷你沙律及北歐果味飲品 $50

開心果甜品系列

供應期︰5 月 1 日至 5 月 31日

供應點︰IKEA香港餐廳或美食站

50周年抵食50套餐

供應期︰5 月 1 日至 5 月 31日

供應點︰IKEA香港餐廳