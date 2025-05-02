意大利大師級屠夫Dario Cecchini主理 尖沙咀意式扒房「Carna」推出全新菜單

想體驗最正宗的意式風味？位於尖沙咀香港Mondrian酒店頂樓的「Carna by Dario Cecchini」，絕對是你的不二之選。這間由「世界第一屠夫」 Dario Cecchini 主理的扒房，開業短短半年便便入選為香港米芝蓮指南內的年度推介餐廳。上月底餐廳推出了9款全新的菜式，繼續以最優質的食材結合傳統和創新的烹調元素，帶領食客以味蕾領略各種部位的風味及特色。



「Carna by Dario Cecchini」位於尖沙咀香港Mondrian酒店39樓，日夜景同樣優美。

Carna秉承Dario家族八代對肉類的尊重和傳統屠宰藝術，以及主張「從頭到尾」（Nose-to-Tail）、零浪費理念，將傳統的托斯卡納烹調方式與現代創意完美融合。記者試了部分新菜式，特別推介前菜「和牛生牛肉薄片佐黑松露與煙燻芝士 」，特別選用最嫩滑味濃的牛臀肉中心部分，以手切的方式切成薄片保留口感，包裏煙燻Ricotta芝士、火箭菜及黑松露，味道及口感層次同樣豐富，令人回味。



和牛生牛肉薄片佐黑松露與煙燻芝士 $288 （拍攝：Katty）



手切生牛肉薄片肉嫩牛味濃，配煙燻芝士及黑松露，更加惹味。（拍攝：Katty）

新登場的前菜還有「慢煮牛肋清湯配意式牛肉雲吞」及「香煎帶子配黑松露汁」，前者清甜鮮香，後者用上可持續北海道帶子製，配上烤香的橙肉，清新醒胃。另外還有「韭葱南瓜湯」，香濃又鮮甜，配上果仁碎，增加口感。



香煎帶子配黑松露汁 $298（拍攝：Katty）



韭葱南瓜湯 $188（拍攝：Katty）



餐廳的麵包很好很好吃，用來蘸南瓜湯更美味。（拍攝：Katty）

接下來是兩款我很喜歡我主菜，由經典米蘭燉飯演變而成的「意式燉牛面頰及牛肚粗管意大利粉」，以及「椰菜花意大利飯」，後者是帶有煙燻味的riotto配上椰菜花蓉、羽衣甘藍及香橙，主廚特別把香橙用炭火烤香，讓素食的朋友，都可以品嘗到Carna的「招牌炭燒料理」！



意式燉牛面頰及牛肚粗管意大利粉 $428



椰菜花意大利飯 $328（拍攝：Katty）



意大利飯一般給人的感覺是很heavy很膩，但這個以椰菜花蓉製成的risotto口感比較清新，亮點是烤過的橙肉，酸酸甜甜，很適合夏天吃！（拍攝：Katty）

重頭戲當然是Carna的招牌炭燒牛肉，有來自意大利Santa Marinella Marango 帶骨肉眼牛扒，融合黑安格斯（Black Angus）、弗里索納牛（Friesian）及 意大利白牛（Maremmana）的優點，獨特的風味深受肉類愛好者歡迎，乾式熟成令肉味更濃郁，以炭燒方法烹調令味道更昇華。另外還有松露香氣四溢的「自家製意大利黑松露肉腸」及嫩滑豐腴的「炭燒⻄班牙伊比利豬配無花果紅酒汁」，最適合跟家人朋友齊齊分享。



意大利Santa Marinella Marango帶骨肉眼牛扒 $1,680



炭燒⻄班牙伊比利豬配無花果紅酒汁 $428（拍攝：Katty）



甜品方面，我認為Carna的Tiramisu是香港最好味的Tiramisu之一，好味的程度是想即刻訂一個！但可惜，只可堂食！（拍攝：Katty）



如果想吃一點比較輕盈的甜品，建議試試梳乎厘，又軟又輕，配上帶點酸的雜莓醬，吃了那麼多肉，以這個甜品作結也不錯。（拍攝：Katty）

除了9款新菜式，也可以選擇全新的Butcher’s Menu，以托斯卡納傳統烹調方式呈現不同牛肉部位。四道菜晚餐菜單以家庭分享形式呈現，只限週一至週三供應，每位價錢為$688起（需提前預訂）。每位食客可以從6款招牌菜式中挑選一款作為頭盤，包括由牛臀肉炮製而成的招牌生牛肉他他、24個月熟成托斯卡納風乾火腿、暖牛肉沙律等。接著是以慢煮牛面頰製成的番紅花意大利飯 、或自家製意大利黑松露肉腸。

主菜的炭燒牛扒，除了澳洲M4和牛⻄冷外，另可選Pezzata Rossa帶骨肉眼牛扒。來自意大利、備受推崇的Pezzata Rossa牛，這次是首次登陸香港，於Carna獨家供應，其肉質鮮嫩，油花分布均勻，脂肪比例恰到好處，風味濃郁，經熟成35天並以炭烤鎖住濃郁肉香，令肉質及味道都得以提升。最後以備受歡迎的經典Tiramisu作結，完成一次托斯卡納的美食之旅。



24個月熟成托斯卡納風乾火腿



香港獨家Pezzata Rossa牛招牌帶骨肉眼牛扒



餐廳自設乾式熟成櫃。



典雅的酒吧區。

Carna by Dario Cecchini

地址：尖沙咀赫德道8A號MONDRIAN HONG KONG 39樓

電話：3550 0339

營業時間：星期一至日 6pm-12mn；星期六、日及公眾假期 12nn-3pm

訂位：https://www.sevenrooms.com/reservations/carna/website