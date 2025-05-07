稻香鍾菜館母親節推出：八頭南非鮑魚與西澳龍蝦軟餐，九道吞嚥友善料理

父、母親節將至，想為家中的長者以及咀嚼或吞嚥困難人士送上滋味的驚喜禮物，可以考慮稻香鍾菜館，餐廳新推「同桌同餐吞嚥友善饗宴」餐目。焦點推介全港首間中菜集團提供八頭南非鮑魚及新鮮西澳龍蝦堂食軟餐，一家人重拾同枱食飯享受美食的喜悅。即睇餐目內容及預訂詳情。

稻香集團（稻香）旗下精緻中菜食府鍾菜館，在星展基金會（DBS Foundation）支持下，攜手樂齡社企The Project Futurus x 軟餐俠於「鍾菜館」四間指定分店推出全新 「同桌同餐吞嚥友善饗宴」餐目。

鍾菜館「同桌同餐吞嚥友善饗宴」餐目將由母親節（5月11日）起，於火炭、灣仔軒尼詩道、赤柱、數碼港分店正式推出，即日起接受預訂。

餐目設有九道色、香、味俱全，同時又符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）的經典粵菜佳肴及點心，讓長者以及咀嚼或吞嚥困難人士重拾與家人同枱共食的美好時光。菜式分為IDDSI EC7 容易咀嚼、IDDSI Level 6 軟質及一口量、IDDSI Level 5 細碎及濕軟以及精緻軟餐不同類別。

四分店更長駐「同桌同餐大使」，協助有需要的顧客點選菜單，冀望在各方面照顧大家所需，鼓勵大眾攜同摯愛親朋外出用膳，一起分享滋味。

全港首中菜集團推八頭南非鮑魚及新鮮西澳龍蝦堂食軟餐、易嚼口感、營養豐富於一身，以經典粵菜及點心為基礎，並依據國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）作改良及微調製法，讓不同進食能力的長者能在溫馨佳日與家人同枱、同菜、同享。

大良蛋白炒龍蝦(原隻西澳龍蝦) HK$598 IDDSI Level 5 細碎及濕軟

採用原隻西澳龍蝦，拆殼起肉，清蒸絞碎，加入牛奶、蛋白輕輕炒熟。肉質鮮嫰無比，口感輕盈，亦能被餐叉、匙羹或筷⼦施壓碾碎，附合標準要求。

古法扣鮑魚HK$268 精緻軟餐

精選八頭南非鮑魚，以古法扣炆好後，按軟餐要求打成糊狀再固形。上桌時，再澆上濃郁鮑汁，盡顯中菜珍饈之美。

留意，全新 「同桌同餐吞嚥友善饗宴」餐目只會在接受預訂後的宴席日期當天新鮮烹調及料理，大家有興趣品嘗記得預先訂購，即可用餐日新鮮享用，吃出原汁原味。

蝦子柚皮HK$168 IDDSI EC7 容易咀嚼

以鯪魚、海味、豬⾁、大地⿂、雞肉等多種食材炆煮柚子皮4小時，讓其質感變得份外軟腍，入口即溶，味道清新細膩。柚子皮灑上濃郁蝦⼦，更見⽢香鮮美，⼝感層次豐富。

松露野菌焗芙蓉蛋HK$128 IDDSI EC7 容易咀嚼

以滑豆腐釀入鮮冬菇、雞髀菇等野菌，並加上⿊松露醬，口感嫩滑，香氣馥郁。

金沙南瓜HK$168 IDDSI Level 6 軟質及一口量

選用質感較濕軟的泰國南瓜，先蒸熟，後切成附合標準要求的大小，醮上超薄炸漿炸香，再以鹹蛋黃包裹。每一口都不超過1.5 cm × 1.5 cm ⼤⼩，容易進食，鹹香四溢，非常惹味。

鮑汁牛肉獅子頭HK$88 IDDSI Level 5 細碎及濕軟

採用牛冧肉、滑豆腐、陳皮蓉、芫荽蓉、生蔥蓉，打至免治狀，以紅燒手法製作。肉香與鮮竹芳香交織，讓人食指大動。質地濕潤且不會乾濕分離，食物團塊能輕易被舌頭壓碎，附合標準要求。

鮮蝦燒賣皇HK$60精緻軟餐

以頂級鮮蝦製成，皮薄餡豐，鮮甜彈牙。將鍾菜館原粒招牌燒賣皇按軟餐要求打成糊狀，再加入軟餐酵素粉加熱及固形，以精巧外形呈現食物原樣，既百份百保留鮮蝦燒賣皇的美味，亦易於進食。

生拆鮮蝦餃皇HK$68 精緻軟餐

晶瑩剔透的蝦餃，口感滑嫩爽口。將鍾菜館原粒蝦餃皇按軟餐要求打成糊狀，再加入軟餐酵素粉加熱及固形，巧手重塑飽滿造型，保留經典粵點的風味及賣相。

黑毛豬叉燒HK$238 精緻軟餐

嚴選上乘黑毛豬，以蜜汁烤製成香口微焦的叉燒。同樣按軟餐要求以原碟惹味黑毛豬叉燒打成糊狀再固形，確保軟餐版本神還原叉燒的滋味。

稻香集團鍾菜館全新 「同桌同餐吞嚥友善饗宴」餐目

供應分店及查詢︰數碼港分店（8300 8198）、灣仔分店（8300 8043）、赤柱分店 （ 8300 8006）、火炭分店（8300 8007）