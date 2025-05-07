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07/05/2025

母親節2025｜半島酒店歎意式雪糕朱古力火鍋、香薰石體驗　粉紫香芋麻糬蛋糕

#Foodie What’s on
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　　母親節將近，打算怎樣為偉大的母親慶祝？如母親愛吃甜品，剛好這個意式雪糕朱古力火鍋便最啱；還可以附費點綴香薰石，作為心思小禮物也不錯！

 

　　一年一度的母親節，當然要安排好節目與媽媽慶祝，在酒店咖啡廳歎70%絲滑朱古力，搭配新鮮士多啤梨及紅桑子、朱古力布朗尼、蝴蝶酥和杏仁薄片， 伴以五款雪糕口味的意式雪糕朱古力火鍋 ，二人分享，夠晒滿足。另外只須每位附加150 港元，便可親手以不同類型的乾花點綴香薰石，作為小小的母親節禮物。

 

意式雪糕朱古力火鍋  每兩位388港元（加一服務費）

 

香薰石體驗 需另每位加150港元

 

　　想一家人慶祝母親節，蛋糕當然不可少！浪漫粉紫的香芋麻糬三重奏蛋糕，鬆軟的香芋戚風蛋糕配濃郁香芋慕斯，再夾入煙韌麻糬，外層鋪上細滑香芋忌廉，香甜而不溜，令母親節飯聚更圓滿。

 

香芋麻糬三重奏蛋糕 538 港元

 

半島精品店與咖啡廳

地址：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

營業時間：上午10:00至晚上7:00

 

半島精品店

香港國際機場店：新界赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號舖（「心繫香港」零售區域內）

電話 ：2812 0421

營業時間：上午7:00至晚上10:00

網上訂購：peninsulaboutique.com

 

 

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