KFC 全新$29「肯！鬆甜包」早餐推出︰雞肉火腿蛋配甜包、薯餅及奶茶，醬燒雞扒口味5月8日登場

KFC全新「肯！鬆甜包」早餐系列5月8日登場，以獨特的鹹、甜、脆、軟配搭帶來豐富口感及味蕾衝擊，大家可以揀雞肉火腿蛋配甜包或醬燒雞扒口味，$29起包薯餅及奶茶，你有冇興趣一試？

KFC全新「肯! 鬆甜包系列」以「雞肉火腿蛋鬆甜包」及「醬燒雞扒鬆甜包」示人，「鹹」顧名思義指雞肉火腿蛋鬆甜包，雞肉火腿配上滑嫩炒蛋，而醬燒雞扒鬆甜包雞扒鹹香惹味，肉汁 Juicy！兩款鬆甜包配上秘製香甜蜜糖，「甜」味滿分令你有個 Sweet good morning，加上鬆甜包的微焦表層，帶有外「脆」內「軟」的口感。

醬燒雞扒鬆甜包餐 $33

包醬燒雞扒鬆甜包、香脆薯餅及香滑奶茶(熱)

雞肉火腿蛋鬆甜包餐 $29

包雞肉火腿蛋鬆甜包、香脆薯餅及香滑奶茶(熱)

雞肉火腿蛋鬆甜包 單點 $22

醬燒雞扒鬆甜包單點 $27

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