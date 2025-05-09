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09/05/2025

香港威士忌節2025｜超過1,300款日本、蘇格蘭、台灣、愛爾蘭、中國、印度威士忌！45場大師課程、特設雪茄品酩館

#海景嘉福洲際酒店 #雪茄 #威士忌 #Whisky #Food News #品酒 #香港威士忌節
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Text: Katty Wu

　　香港海景嘉福洲際酒店主辦的第七屆「香港威士忌節」，將於5月31日至6月1日舉行，今年會用上酒店整整4層作展覽，集合1,300款各具特色的威士忌，以及45場由各威士忌品牌大使及專家主持的大師課程，是城中最大型威士忌節及為城中最大型威士忌培育活動之一。記者今日（5月9日）中午才收到新聞稿，但已經見到部分大師班已經額滿，建議whisky lovers要快手預購門票！

 

 

　　「香港威士忌節2025」的亮點，是可以一次過品鑑來自世界各地的威士忌，除了較廣為熟悉的蘇格蘭及日本威士忌，香港威士忌節同時呈獻來自澳洲、台灣、中國、印度、以色列、愛爾蘭、美國、法國、德國、丹麥、瑞典、英格蘭及荷蘭等不同國家及產區的威士忌品牌，更有部分是首度在港亮相：

 

● Brave New Spirits and Finn Thomson Whisky，來自愛爾蘭的獨立裝瓶酒廠

● Arbikie Distillery，世上最可持續的蒸餾廠之一

● Goalong Distillery，高朗蒸餾廠，推動中國威士忌先驅的蒸餾廠

● Saburomaru Distillery，備受讚譽的日本蒸餾廠

● Shindo Distillery，Shindo Experimental 01在此活動上首度亮相

● Hinomaru Distillery，日本工藝釀酒廠

● Ahascragh Distillery，愛爾蘭首個零排放威士忌酒廠

● Lawrenny Estate Distillery，一個在澳洲塔斯曼尼亞從農場開始到裝瓶的釀酒廠

● Seven Seals，來自瑞士的威士忌創新者

 

 

　　今年「香港威士忌節」，將會有45場大師班，涵蓋從入門到專家級的知識，門票由$200至$1,988（入場門票另計）。當中最矚目的，要數與荷蘭威士忌專家Michiel Wigman品鑑古典珍藏威士忌大師班連四道菜式午宴，可以試到5款高價的古典威士忌，包括Strathisla 1967 40 years old。亦有調配工作坊，包括「Conspiracy Chocolate x Tiffany’s 紐約吧」、「皇家魚子醬會 x 高原騎士」、「丹麥美食 x 歌本哈根蒸餾廠」、「Bertie Cigar x Tiffany’s 紐約吧」。另外亦有雞尾酒課程，可以親手調製自己的「Old Fashioned」。

 

 

　　場內亦可以買到3款專為香港威士忌節及Tiffany's 紐約吧瓶裝的限量版威士忌：

 

1. Glenfarclas – 20年 – 2004年蒸餾

酒桶號碼：#2032／Sherry Hogshead

獨立裝瓶酒廠：Glenfarclas

限量：355 支

酒精濃度：56%

價格：$3,480

 

2. GlenAllachie – 13 年 – 2011年蒸餾

酒桶號碼：#805001／Oloroso Hogshead

酒廠：GlenAllachie

限量：108

酒精濃度：61.8%

價格：$1,300

 

3. Ardbeg – 15年 – 2009年蒸餾

酒桶號碼：#26001／2009／Riversaltes Barrique

獨立裝瓶酒廠： Cask Masters

限量：308

酒精濃度：54.5%

價格：即將公佈

 

 

　　門票分1天（$188）及2天（$258），包括全新熊貓設計Glencairn威士忌酒杯一隻及掛杯繩一條，可以於活動官網預先購買門票及增值卡。

 

 

香港威士忌節2025

日期：2025年5月31日至6月1日

時間：1pm-8pm

地點：尖沙咀東麼地道70號 香港海景嘉福洲際酒店

網址：按此

 

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