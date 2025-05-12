榴槤控必試！唯港薈三色榴槤咖央醬糯米糉早鳥85折︱唐宮小聚$168三款端午糉︱1957 & Co.端午糉套裝送XO醬

端午時節食慣傳統口味的糉子，有冇興趣試新嘢？榴槤fans必試唯港薈 Hotel ICON推出特色端午糉︰創新三色榴槤咖央醬糯米甜糉，內釀入以頂級榴槤果肉，香濃馥郁而且賣相精緻！唐宮小聚套裝糉$168已包三款純手工製作糉子，現登記成為會員即可享迎新禮劵；本地餐飲集團1957 & Co.則推出一套五款的端午糉套裝，每套裝送XO醬極品瑤柱櫻花蝦XO醬，配糉子食更惹味！

唯港薈Hotel ICON 三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糉

有榴槤王子美譽的唯港薈行政總廚何偉誠師傅 (Danny) 匠心巧製出新穎的創意端陽糉應節 - 三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糉。全人手製作的迷你三色玲瓏糯米糉以綠色、黃色及藍色呈現，天然色素分別來自班蘭、黃薑及蝶豆花，非常富東南亞色彩。三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糉選用優質的泰國頂級糯米，粘潤煙韌的糯米充分吸滿香甜的椰漿，釀入以頂級榴槤果肉及新鮮班蘭葉汁所製成的自家製榴槤咖央醬。

三色玲瓏榴槤咖央醬糯米糉 - 原價HK$238 | 早鳥優惠 HK$198

黑松露鮑魚瑤柱金腿裹蒸糉

松露鮑魚瑤柱金腿裹蒸糉，用上原隻七頭南非鮑魚、日本北海道瑤柱、金華火腿、黑松露醬、頂級花菇、燒腩肉、甘香鹹蛋黃、栗子等，軟糯足料，入口盡是食材鮮味，鹹鮮味濃，散發竹葉及荷葉清香，風味絕佳。

以上兩款糉與X.O.醬、天外天琥珀合桃及天外天琥珀合桃三重彩，即日起至2025年5月18日期間於餐廳或網上商店預訂，即享指定早鳥優惠。

黑松露金腿瑤柱鮑魚裹蒸糉 - 原價HK$298 | 早鳥優惠HK$258

X.O.醬 - 原價HK$238 | 早鳥優惠 HK$208

天外天琥珀合桃三重彩 - HK$588 | 早鳥優惠HK$388

唯港薈端午糉賀端陽

訂購日期︰即日起至2025年5月30日

早鳥優惠︰即日起至2025年5月18日

取貨日期︰2025年5月24日至30日 中午12時至晚上8時

取貨地點︰尖沙咀唯港薈大堂節慶櫃台

查詢︰3400 1318

網上商店https://bit.ly/4iDyuUx

唐宮小聚$168三款端午糉套裝

本地摩登中菜「唐宮小聚」手工應節糉自推出以來一直大獲好評，今年再度以匠心打造端午節慶美食，全新升級三款口味包括：有營健康的「古法紫米棗泥糉」、肉糉升級版「嶺南黑毛豬肉糉」，以及熱賣超過30年的經典清新之選「金桔豆沙梘水糉」。

今年新推出古法紫米棗泥糉，以天然紫米與古法棗泥製作的素食糉 — 紫米棗泥糉，甜味天然口感細膩，且低糖低脂低鈉，高纖同時營養價值高。

古法紫米棗泥糉 $62 /隻

嶺南黑毛豬肉糉將傳統鮮肉糉變奏升級，以嶺南黑毛豬入饌，配搭瑤柱、鹹蛋黃、綠豆及糯米等手工包製，黑毛豬肉鹹鮮甘香，肉汁滲透每粒糯米，黏糯軟綿，鮮香不膩。搭上油潤甘香的起沙鹹蛋黃，層次豐富，滋味難忘。

嶺南黑毛豬肉糉 $69 /隻

金桔豆沙梘水糉招牌糉，軟糯的梘水糉以長糯米製作，蒸煮後呈現金黃剔透的外觀，內藏豐富豆沙餡與金桔，甘甜豆沙滲出淡淡的金桔酸甜清香，整體味道更清新平衡。

金桔豆沙梘水糉 $62 /隻

成為「唐宮小聚」會員更可享2025年「糉有福」套裝糉94折優惠，只需$168即可試勻原價$178的三款端午糉口味。各款應節糉數量有限，售完即止。即日起無需入會費用或累計消費，免費登記成為 唐宮小聚會員即可享迎新禮劵，亦設會員積分計劃，升級會籍享受更多會員獨享禮遇。

端午糉購買點：

中環皇后大道中139號 The L. Place 2樓（3568 9666）

尖沙咀廣東道30號新港中心3樓303號舖（ 3168 1362）

沙田沙田正街18號新城市廣場第三期3樓A333號舖（2625 0009）

1957 & Co. 一套五款端午糉套裝送XO醬

諗唔到買邊款糉好？一次過買本地餐飲集團1957 & Co.推出全新極尚端午糉套裝不用煩，五款口味各有特色，包括三款鹹糉及兩款甜糉每套售價$368，現正推出超值優惠，買五套送一套，每套更額外敬贈用料十足、香濃惹味的「極品瑤柱櫻花蝦XO醬」(價值：$88) 一瓶！

極尚端午粽套裝$368一套，內含每款口味各一隻。每套更額外敬贈用料十足、香濃惹味的「極品瑤柱櫻花蝦XO醬」一瓶

至尊佛跳牆糉糅合多款矜貴食材包括原隻鮑魚、花膠及海參等，一口盡享奢華滋味。

除至尊佛跳牆糉外，瑤柱金豚蛋黃糉，糯米包裹著豐腴豚肉、上湯熬製的原粒瑤柱及原隻漏油鹹蛋黃，脂香四溢。鮮味蠔香海鮮糉薈萃豚肉、鹹蛋黃、魷魚乾等食材，並加入特級蠔油烹調。

新會陳皮製作的陳皮豆沙鹼水糉，陳皮清香與軟綿細滑的紅豆蓉互相交織，甜而不膩。元氣八寶糉 內有燕麥、花生、眉豆、綠豆、鷹嘴豆、紅豆、紅豆蓉、糯米，口感豐富具層次。

極尚端午糉套裝

禮券即日起於1957 & Co.旗下全線餐廳及網店發售。

換領日期︰2025年5月12至25日：權八居酒屋（銅鑼灣店）、全線家上海及御．家上海；2025年5月26至29日：權八居酒屋（銅鑼灣店）、家上海（東港城店、元朗形點店）及 御．家上海（又一城店）

網店：https://shorturl.at/WvbXJ