惠康齊集15款榴槤：泰國八哥、寶石球、干腰新品種 + 貓山王榴槤水晶糭、甜點薄餅推介

又到榴槤飄香的季節，榴槤fans係時候出動！惠康超市今年以「榴槤之旅」為主題，精心搜羅泰國、馬來西亞、越南等5大頂級原產地、提供超過15款榴槤，包括多款市場首見的全新榴槤品種，更推出一系列人氣即食榴槤產品。留意，新鮮榴槤只限部分分店有售，推廣優惠期至5月15日！

金枕頭別名:馬騮頭，外殼凹凸不平，果皮較薄，顏色青中帶黃，尖尾巴，刺幼且短。果肉為淡黃，外層微脆，核細肉多肉厚如枕頭。味道清新啖啖肉，榴槤初哥必選。

泰文的意思是「長臂猿」。別名：大釘。果皮呈青色，底部鈍平，刺粗且大，殼身呈長形，味道香濃，果肉為金黃色，肉質軟綿濃甜，口感十足。

惠康嚴選超過15款榴槤，除經典「金枕頭」外，將由5月初限時供應泰國新品種「八哥」、稀有產量「寶石球」及皇室御果「干腰」三大珍貴品種打響頭炮。分店特別安排榴槤大使駐守指定分店即場開榴槤，你亦可以網店選購或選擇「網購店取」服務，方便快捷。

寶石球，泰國頂級榴槤王，全國約佔5%嘅產量。果肉金黃，果味極濃，肉質幼滑。體積嬌小。

八哥，近年爆紅的品種，果肉飽滿軟滑，味道清香，甜度充足，堪稱初嚐榴槤者的完美首選。

靈猴袖珍果形， 清甜核細 ， 啖啖肉，適合一人享用，預計5 月至6 月

三地貓山王榴槤即將上市

本年度泰國榴槤當造時節，更會推出四款全新產品：綠翡翠、金剛、 流星及貓山王，其中「綠翡翠」以其奶油質地成為焦點，為香港榴槤愛好者帶來豐富的味覺體驗。

泰國貓山王

好多榴槤 fans喜歡的貓山王預計5月至6 月上市，泰國貓山王控制成熟度，新手入門，濃郁軟滑， 甜味極高。馬來西亞「人氣王」貓山王預計6 月中旬-8 月中旬上市，外形細，果刺短細，底部平坦且有五角星形或六星形，多一星就多一瓣肉。果肉厚核小，呈姜黃色，入口即化！貓山王則預計5 月中旬，味道濃郁，甜中帶甘，不妨一試作比較。

「榴槤之旅」優惠期︰即日2025年5 月15日

新鮮榴槤只限部分分店有售，分店詳情http://bit.ly/4hhMSAY

即食榴槤甜點推介

惠康亦搜羅多款即食榴槤食品，包括多款榴槤控必食及小紅書爆款甜點，優惠期至5 月15 日買要趁手！推介應節必食的貓山王榴槤水晶糭，採用馬來西亞的貓山王榴槤肉作為餡料，搭配軟糯、晶瑩剔透的外皮，讓每一口都充滿榴槤的濃郁香氣與滑順口感。榴槤加芝士你又啱唔啱？榴槤薄餅用上馬來西亞自然熟成之頂級貓山王榴槤果肉製作，每一口都能品嚐到濃郁榴槤果肉，薄餅混合香濃芝士，重口味之選！

翠山牌 貓山王榴槤水晶糭 2件裝 (端午節必食) $25

榴蓮王 貓山王榴槤薄餅 $39.9

熱食榴槤試過未？急凍烤榴槤肉選用泰國優質金枕榴槤，其果肉幼滑細膩，甜美清新，既可以解凍即食，亦可以將其放入氣炸鍋或焗爐中加熱至微焦，提升榴槤的濃郁香氣和焦香口感！

翠山牌 急凍烤榴槤肉(小金條裝) 100克 $25

思念爆漿榴槤飛餅$22.9，滿滿榴槤餡爆漿飛餅，香酥美味，添加蘇丹王(D24)榴槤果肉

小紅書爆款Durian King 貓山王榴槤麻糬細細粒，過足口癮，麻薯外皮由糯米粉製成，外皮口感柔軟，，100%純果肉的貓山王榴槤內餡，將貓山王特有的濃郁口感和麻薯的軟糯结合，每一口都充滿了獨特豐富的榴槤香甜。

小紅書爆款Durian King 貓山王榴槤麻糬 $32