點心放題︱北角逸龍軒$198任飲任食︰30多款點心、即炒粉麵飯及甜品，送原隻鮑魚及乳鴿半隻，樂悠卡長者有優惠

去酒店食點心放題任飲任食2小時$198咁抵？北角逸龍軒午市點心放題任你點30多款經典與創意點心，每位送原隻鮑魚及紅燒皇子鴿半隻，更有明爐燒味、即炒粉麵飯、甜品及果汁飲料，CP值高！$198包座位費及加一服務費，樂悠卡長者及小童再有優惠，即睇有咩好食！

$198點心放題大家最關心有咩食，食足2小時可否回本？逸龍軒午市點心放題星期一至五午市供應，共30多款經典與創意點心任你揀，包括蟹籽燒賣皇、金邊鮮蝦餃、鮮蝦米網腸粉、松露冬菇包、遠年陳皮牛肉球、黑毛豬叉燒包及香滑流沙包等，用料不馬虎而且點心現點現做夠新觧。大家點餐時部分點心逐件計，食幾多嗌幾多，減少浪費食物。

除此之外，傳統豉汁蒸鳳爪、秘醬金錢肚、潮式蒸粉果、鮮蝦菜苗餃等等都有，香口炸物點心可以選擇蒜香蝦春卷、金雞咸水角以及黃金炸魚皮。

點心放題最吸引每位敬贈豪華主菜，包括原隻鮑魚配半花菇及紅燒皇子鴿半隻，CP 值勁高！男士可能要食飯才飽肚，那可以放心因為午市點心放題包括濃湯海皇泡飯、馬來星洲炒米、逸龍一品炒飯、珍菌古法炆伊麵、干炒安格斯牛河等選擇外，更可點冰燒三層肉、青瓜雲耳燻蹄、川式口水雞及濃湯浸時蔬，菜單豐富，相信可捧腹而回。最後當然要來一客甜點畫上完美句號，香甜紅棗糕、滋潤蛋白杏仁茶或蛋黃蓮蓉金桃。

逸龍軒午市點心放題任飲任食2小時（入座計）2位起

時間︰星期一至五，由中午12:00至下午15:00供應、星期六，日及假期暫停

收費︰優惠價全包每位＄198、樂悠卡長者及小童每位全包$168（包座位費及加一服務費）

地址：逸龍軒北角海逸酒店3樓逸龍軒（鰂魚涌地鐵站C出口）

註︰需提前致電2633 8899預約，最後落單時間下午14:45。身高100cm以下小童免費

https://www.facebook.com/YATLUNGHEEN