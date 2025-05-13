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13/05/2025

日本人氣拉麵店「銀座 篝」登陸尖沙咀K11 Art Mall！主打雞白湯拉麵、銀座篝本店都無的「雞白湯抹茶拉麵」

#拉麵 #Food News #尖沙咀美食 #K11 #美食情報 #美食 #K11 Art Mall #雞白湯拉麵 #過江龍 #銀座篝 #Ginza Kagari #雞白湯SOBA #米芝蓮
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Text: Katty Wu

　　主打雞白湯拉麵的「銀座 篝」（Ginza Kagari），曾經連續兩年獲得米芝蓮必比登推介，極受遊客歡迎，不少香港人去東京玩都會排隊幫襯。以後可以留返一個quota，因為「銀座 篝」的香港分店，已經於上星期在尖沙咀K11 Art Mall開業！

 

「銀座 篝」香港店於5月7日在尖沙咀K11 Art Mall開業。（圖片來源：IG@kagari_honten）

 

　　「銀座 篝」的招牌拉麵是「雞白湯Soba」即是雞白湯拉麵，湯底非常濃厚，很易掛湯，再配上嫩滑的雞肉。特色是放上色彩鮮艷的野菜，如車厘茄、粟米仔、青豆、南瓜等，賣相別緻，很好打卡。香港店跟日本店的menu差不多，除了「雞白湯拉麵」、加了醬漬糖心蛋及配菜加碼的「雞白湯特製拉麵」，以及「松露雞白湯拉麵」，另外，以上3款拉麵亦有醬油版本，包括「雞白湯醬油拉麵」、「雞白湯特製醬油拉麵」及「松露雞白湯醬油拉麵」，每碗$98-$133。

 

雞白湯拉麵 $98（圖片來源：Threads@k11artmall）

 

「銀座 篝」的3款主打拉麵。（圖片來源：IG@kagari_honten）

 

　　香港店其中一個賣點，是供應銀座篝本店都食唔到的「雞白湯抹茶拉麵」！這個抹茶拉麵是鎌倉店限定的口味，微苦帶甘，非常獨特，抹茶控或喜歡挑戰新事物的朋友值得一試！另外還有「拌麵」，即是招牌雞白湯拉麵走湯？！

 

松露雞白湯拉麵 $133（圖片來源：銀座篝官網）

 

雞白湯抹茶拉麵 $118（圖片來源：IG@kagari_honten）

 

銀座 篝

地址：尖沙咀河内道18號K11購物藝術館B2樓B232號舖

營業時間：11:30am-10:00pm

 

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