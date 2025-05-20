輕嚥料理︱大家樂新推燒肉拼白切雞翼、咖喱牛肋條特價$49，$33加購輕嚥端午粽，附分店名單

大家樂「食得樂」輕嚥料理推出2大全新口味︰燒肉拼白切雞翼、咖喱牛肋條，產品專為長者及吞嚥困難人士而設，產品符合照護食標準指引及國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI），食得安心又重拾進食的樂趣。你更可以優惠價加購輕嚥端午粽，與家人朋友共享端午佳節慶祝。

「食得樂」輕嚥料理推出全新口味燒肉拼白切雞翼、咖喱牛肋條。

「食得樂」輕嚥料理 - 燒肉拼白切雞翼為IDDSI等級4 - 糊狀，為吞嚥障礙人士而設，料理主要成分為雞肉、豬肉、紅蘿蔔、南瓜及菜心，採用真空揉滾醃製技術，肉類無需採用酵素或添加劑而達至鬆軟口感，以高壓蒸煮取代油炸，快速加熱以保留食材原有味道及營養。為照顧糖尿病患者需要，特別採用零升糖指數的羅漢果糖，食用更健康。

留意，產品需急凍貯存，如需食用先將便當放置於0-4℃解凍大約8小時，之後可使用微波爐或蒸煮翻熱後食用！

「食得樂」輕嚥料理 - 燒肉拼白切雞翼 (標準 4 級) $59

「食得樂」輕嚥料理 - 咖喱牛肋條提供IDDSI等級4 -糊狀以及IDDSI等級6 - 軟質及一口量兩款為吞嚥障礙人士而設的料理。食物主要成分為牛肉、紅蘿蔔、馬鈴薯及西芹，產品採用真空揉滾醃製技術，肉類無需採用酵素或添加劑而達至鬆軟口感，以高壓蒸煮取代油炸，快速加熱以保留食材原有味道及營養，還有 特別採用零升糖指數的羅漢果糖，適合糖尿病患者食用。

留意，產品需急凍貯存，如需食用先將便當放置於0-4℃解凍大約8小時，之後可使用微波爐或蒸煮翻熱後食用！

「食得樂」輕嚥料理 - 咖喱牛肋條 (標準 4 級) $59

「食得樂」輕嚥料理 - 咖喱牛肋條 (標準 6 級) $59

除此之外，【食得樂】京都骨 輕嚥料理（IDDSI等級4）糊狀、豉油雞髀 輕嚥料理 （IDDSI等級4）糊狀、京都骨 輕嚥料理（IDDSI等級6）軟質及一口量、京都骨 輕嚥料理 （IDDSI等級6）軟質及一口量仍然有售，每款各 $59。

6月30日前購買每盒減$10

軟餐 -「食得樂 輕嚥料理」便當無需提前預訂，於指定50間大家樂分店及9間一粥麵有現貨發售及提供堂食服務，指定分店提供加熱外賣或急涷裝外賣，另外網購滿 $200（即4 盒）可享免運費。為支持社聯推廣『照護食』，由即日起至6月30日，於指定大家樂分店銷售點每盒減$10（原價$59）帶走一盒用心製作的輕嚥料理，與家人食得安心重拾進食的樂趣。

輕嚥端午粽 加購價$33

想與長者及吞嚥困難人士一同感受端午佳節的氣氛，齊同嚐美味的粽子，可考慮「食得樂」輕嚥料理 – 精裝瑤柱蛋黃鹹肉粽。粽子為 標準4級呈糊狀，為吞嚥障礙人士而設，粽子主要成分有綠豆、米、豬肉、鹹蛋黃及瑤柱。留意，產品需急凍貯存，解凍後微波爐及蒸煮翻熱後即可食用。

「食得樂」輕嚥料理 – 精裝瑤柱蛋黃鹹肉粽$48

即日起，凡購買大家樂一哥粽、任何產品（包括軟餐便當），即可以限時加購價$33，購買「食得樂」輕嚥料理 – 精裝瑤柱蛋黃鹹肉粽一隻。

「食得樂」輕嚥料理

售賣點︰指定大家樂分店 https://bit.ly/42WzMVR

eatCDC網購 https://bit.ly/3Z6FcLV

*以下分店不設現貨發售及換領: 鰂魚涌嘉里中心、上環龍記大廈、上環無限極廣場、灣仔中信大廈、香港站、香港機鐵站、九龍機鐵站、尖沙咀中港城、太子道康齡大廈、旺角豉油街、新九龍廣場、九龍塘又一城、觀塘創紀之城、長沙灣廣場、葵興九龍貿易中心、葵芳新都會廣場、葵涌Magnet Place、沙田圍方、大圍金禧花園。

「食得樂」查詢：2607 796