中環新開業 巴黎小酒館風格餐廳！放下法國菜的拘謹 主菜及甜品分量豐富 輕鬆跟朋友分享美食

法國菜，非常講究擺盤，食物亦較為精緻，吃的時候總有種拘謹的感覺，但這間於中半山新開的法國餐廳，卻一反傳統，走熱鬧及輕鬆的巴黎小酒館風格，食物的分量亦較豐富，最適合跟朋友齊齊分享！

Jean-Pierre是Black Sheep集團旗下的新餐廳，剛於4月底開業，位置在中環蘇豪必列者士街（PMQ旁邊），每晚踏入Happy Hour，這一帶便變得很熱鬧。店名「Jean-Pierre」，原來是集團執行董事Marc Hofmann爸爸的名字，Marc指童年時家中永遠充滿著笑聲與美宴：「晚餐是一場盛事——不僅可享受美食，更是一場表演。從餐桌佈置到美酒佳餚與笑聲，法式餐桌體現了真正的好客精神。為延續此精神，我們希望每道菜式都是份量豐富及適合分享。」

踏入餐廳，首先見到是優雅的雞尾酒吧，比餐廳早半小時開門，食客可以在這裏先品嘗一杯特色雞尾酒再到用餐區享用美食。

用餐區用上深色紅木家具配紅色天鵝絨座椅，設計非常典雅。

Jean-Pierre的烹飪團隊由主廚John Troupis掌舵，行政主廚Matthew Kirkley則是John的師傅，兩人並肩工作5年，包括米芝蓮星級餐廳BELON。主廚Matthew分享：「我們並不是要重新創作任何東西。真正的法式小酒館菜式並不在於創新，而是努力炮製出你品嘗過最美味的牛扒薯條或洋葱湯。」菜單上有多款傳統法國菜式，如牛肉他他、洋葱湯、紅酒燉牛肉、烤雞、泡芙及冧酒巴巴等。最特別是向巴黎經典小酒館Le Voltaire致敬的小食法式魔鬼蛋，它的歷史比法郎還要悠久，不論甚麼年代，均會以港幣8元或1歐羅半隻的價錢供應。

法式魔鬼蛋 半隻$8

用上日本蛋，蛋黃加了蛋黃醬、胡椒及煙肉，香軟美味，但別因為8蚊太抵食就多點幾隻，太早把胃填滿就吃不下其他美食！（攝影：Katty）

三黃雞肝加鴨肝醬多士 $128

雞肝加上鴨肝及VSOP干邑白蘭地製成肝醬慕斯，口感又輕又軟滑，跟法包是絕配！餐廳非常慷慨，肝醬分量十足，一人件的話，會有點膩，建議share！（攝影：Katty）

法國蝸牛 $128

用上勃艮地（Burgundy）蝸牛，加入蒜頭、番茜及牛油焗，非常柔軟，醬汁十分惹味，用來蘸法包一流！

餐廳的法包及牛油都非常出色，喜歡食麵包的朋友，會不小心一直吃下去！（攝影：Katty）

記者上星期試食了部分菜式，全部都非常美味，味道比較濃，適合用來配酒。最大的特色是分量豐富，建議每款2-3人分享就最好，特別是甜品，是普通餐廳的一倍以上！有別於一般的法國餐廳，這裏比較casual，侍應亦很熱情，當晚全場座無虛席，接近一半都是來慶祝生日的，侍應們不停拿著插了「煙花蠟燭」的蛋糕出來唱生日歌！雖然大部分客人都不懂唱法文《Happy Birthday to you》，但大家都有拍掌祝賀，氣氛很好！這裏營業至深夜（沒有寫明幾點關門！），除了食晚餐，大家都可以來酒吧歎杯雞尾酒及食甜品。

烤三黃雞 $888

法式油封鴨腿 $288

法式黑椒牛扒 $488

三文魚配法式白酒奶油醬汁 $288

如果想食較「輕盈」一點的主菜，極力推介這個香煎紐西蘭帝王三文魚，廚師把溫度控製得很好，三文魚香軟幼滑，法式白酒奶油醬汁非常惹味，同樣很適合配法包！（攝影：Katty）

炸薯條 $68

配菜有很多選擇，如沙律、通心粉、蘆筍配荷蘭醬等，但最美味還是炸薯條！

冧酒巴巴 $188

朱古力慕斯 $108

泡芙 $108

焦糖布甸 $108、拿破崙蛋糕 $158

布甸非常香滑，焦糖香濃，比常見的日式布甸大一倍以上！拿破崙蛋糕同樣分量十足（對不起這個角度拍得不好），應該夠4個人share！酥皮香脆，不會太heavy。（攝影：Katty）

很多客人都是來慶祝生日的，當晚應該看過「煙花蠟燭」8次，以及聽了8次法文的生日歌！（攝影：Katty）

Café Francais $128

法式咖啡雞尾酒，以法國風情呈現的愛爾蘭咖啡，並配以法式甜品馬卡龍。

Cornichon Martini $128

Espresso Martini $128

Jean-Pierre

地址：中環必列者士街9號

營業時間：餐廳 6pm至夜深；酒吧 5:30pm至夜深；星期日休息