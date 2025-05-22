麥當勞金鐘海富中心50周年旗艦店｜首設智能保溫櫃、超大LED屏幕、四款漢堡包與甜點獨家限定

金鐘海富中心旗艦店早前已完成翻新，更成為品牌50周年的旗艦店，一入門口感覺煥然一新，新店增30%用餐空間好闊落，而且是全港首間增設智能保溫櫃的麥當勞餐廳。店內全新22公尺長的弧形互動LED屏幕 eye catching，更不時播放經典麥當勞樂園人物動畫片好得意！ 5月23日起金鐘海富中心旗艦店推出獨家「Around the World系列」期間限定餐單，你可以品嘗精選世界各地麥當勞的環球美食！

全新「金鐘麥當勞2.0」增30%用餐空間

金鐘海富中心旗艦店已經正式投入服務，分店跟其他麥當勞分店大不同，木系色調將用餐環境升格至現代慢活、破格時尚的氛圍，感覺更加舒適，部分家具是以環保再生木製造。新店由全球領先室內設計公司Landini Associates匠心設計，成為全港首間麥當勞採用「Ray+」設計、並以「Mood-Engine」為概念的全新概念店。

全新升級的金鐘海富麥當勞旗艦店較以往增加30%的用餐空間，帶來更寬敞、更舒適的用餐體驗。

全港首間增設智能保溫櫃

餐廳全新佈局及設計，較以往增加30%的用餐空間，比以往更寬敞。金鐘海富中心旗艦店曾創下每小時服務超過1,000位顧客，全球第二繁忙麥當勞餐廳僅次於英國倫敦利物浦街站分店，新店以數碼科技作主導，成為全港首間增設智能保溫櫃的麥當勞餐廳，供第三方外送平台使用，確保美食保持最佳溫度。據知，智能保溫櫃內弟有保冷及保溫兩個分格，確保外賣速遞員送上食物到食客手上仍然美味。

22公尺長弧形互動LED屏幕

餐廳更增設全新22公尺長的弧形互動LED屏幕，透過多變的燈光和色彩運用帶來舒適、現代化的用餐氛圍，更不時播放經典麥當勞樂園人物動畫片，成為連繫顧客和品牌的「Mood-Engine」。

餐廳亦為堂食顧客提供貼心的送餐服務。

金鐘50週年的旗艦店限定美食

金鐘海富中心旗艦店於50週年這個大日子推出「Around the World系列」期間限定餐單， 5月23日起你只需要於金鐘海富麥當勞，即可品嘗美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、韓國、法國以及香港麥當勞的漢堡、甜品和飲品，只此一家！

前︰來自美國麥當勞的BLT Angus Burger （ BLT安格斯）、後︰加拿大麥當勞的BLT Crispy Chicken Burger（ BLT脆雞堡）

全新系列包括四款漢堡飽，滿足不同漢堡迷的需求！肉食愛好者必選來自美國麥當勞的BLT Angus Burger （ BLT安格斯），鬆軟芝麻圓麵包夾著軟嫩多汁的安格斯牛肉，加上經典BLT三大食材－－香脆的蘋果木燻脆煙肉、清爽的羅馬生菜及蕃茄片，搭配特製煙燻醬和車打芝士，呈獻香濃、多汁和爽脆等多層次滋味！

BLT Angus Burger （ BLT安格斯）套餐價$58 （早上11時後供應）

喜愛吃炸雞漢堡的朋友，可選擇源自加拿大麥當勞的BLT Crispy Chicken Burger（ BLT脆雞堡），微辣且帶有豐富香料風味的脆爆雞腿塊搭配BLT食材和經典麥香雞醬，味道豐富！

BLT Crispy Chicken Burger（ BLT脆雞堡）套餐價$54（早上11時後供應）

除之以上兩款，肉食 fans更可以一試來自澳洲麥當勞的Triple Cheeseburger（三層芝士漢堡）最適合大胃王，加入洋蔥粒香煎的三層100%純牛肉搭配三層香軟芝士，加上芥末、蕃茄醬和酸瓜，經典口味完美升級！

Triple Cheeseburger（三層芝士漢堡）套餐價$49（早上11時後供應）

素食的朋友，不妨一試來自紐西蘭麥當勞的Salad Burger（田園沙律飽）完美呈現新鮮食材的滋味，包括爽脆生菜絲、開胃蕃茄和爽脆洋蔥條，清新味道搭配麥香雞醬、酸瓜和車打芝士，隨時隨地 Go green！

Salad Burger（田園沙律飽）套餐價$39（早上11時後供應）

左︰來自紐西蘭麥當勞的Salad Burger（田園沙律飽）、右︰來自澳洲麥當勞的Triple Cheeseburger（三層芝士漢堡）

甜品方面，來自韓國麥當勞的Bite Sized Choco Churros（朱古力肉桂迷你脆條）有驚喜，新鮮炸起的Churros外層炸得金黃鬆脆，內裏是幼滑香濃的牛奶朱古力醬，你更可自行添加附上獨立包裝的上肉桂糖糖粉，想食幾甜自己話事！

Bite Sized Choco Churros（朱古力肉桂迷你脆條）單售$18，套餐加配$15（早上11時後供應）

你更可自行添加附上獨立包裝的上肉桂糖糖粉，想食幾甜自己話事！

除此之外，還有來自法國麥當勞的McPops是迷你冬甩，入口煙韌鬆軟，一盒兩個的迷你冬甩分別充滿香莓和朱古力內餡。

McCafé櫃檯限定McPops（香莓及朱古力McPops）單售$23.5 （全日供應）

曾榮獲「咖啡界奧斯卡」金獎的McCafé咖啡是次亦同步推出金鐘海富中心限定「McCafé Espresso系列」，成為Around the World系列的香港代表。全系列共有三款Espresso，包括香氣獨特的Espresso Orange（香橙特濃咖啡）、Espresso Lemonade（特濃咖啡檸檬梳打）和Espresso Tonic（特濃咖啡湯力水）。

McCafé櫃檯限定Espresso Orange（香橙特濃咖啡）將香濃咖啡與清新香甜的橙汁混合，帶有咖啡餘韻之餘亦能把品嚐到淡淡果香，為早晨帶來香甜滋味。 單售$35，套餐加配$14.5（全日供應）

McCafé櫃檯限定Espresso Lemonade（特濃咖啡檸檬梳打）將Espresso與酸甜開胃的檸檬梳打完美融合，添配新鮮檸檬片，帶來至Fresh的醒神滋味。單售$35，套餐加配$14.5（全日供應）

McCafé櫃檯限定Espresso Tonic（特濃咖啡湯力水）以湯力水配搭咖啡，讓咖啡保持烘焙香氣同時，亦能透過輕盈氣泡增添清爽味道，帶來更豐富的層次感。單售$35，套餐加配$14.5（全日供應）

金鐘海富中心麥當勞旗艦店

地點︰金鐘夏愨道18號海富中心地下1-41號舖

營業時間: 星期一至五06:00 – 00:00、星期六至日06:00 – 23:00

電話︰2520 1329