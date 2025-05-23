麥當勞超值優惠！雙層魚柳包、12件麥樂雞/雙層豬柳蛋漢堡套餐只售$30，糧尾抵食推介

$30麥當勞套餐絕對係糧尾恩物！下星期一至五（5月26日至30日），麥當勞App推出新一輪三款限時$30震撼價優惠，包括雙層魚柳飽套餐、雙層豬柳蛋漢堡套餐，以及再次登場的麥樂雞(12件)套餐，幫你慳住荷包！

下星期推出的三款星期一至五震撼價$30超值套餐，首選期間限定的雙層魚柳飽，嚴選優質狹鱈魚柳製成，狹鱈魚均捕獲自北太平洋可持續來源，並獲得海洋管理委員會（MSC）的國際標準認證，雙層魚柳啖啖滋味，大滿足。

「$30雙層豬柳蛋漢堡套餐」亦強勢加盟震撼價優惠，兩塊特選豬柳配上嫩滑雞蛋、軟滑芝士，口感豐富，滋味完美Double Up！如果上次錯失「$30麥樂雞(12件)套餐」優惠唔緊要，因為新一輪優惠繼續有。以上三款套餐更可選擇以$6.5升級加大套餐、$9.5升級大大啖套餐，或以$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵。



