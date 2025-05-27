Pizza Hut會員迎新優惠 總值$530！$150折扣券、必勝批買一送一、免費蒜蓉包、每月首單免運費

Pizza Hut最近推出「會員迎新即Hut賞」優惠，只要下載「Pizza Hut HK & Macau」App並新登記成為Hut Rewards會員，即送價值高達$530迎新美食及優惠，堂食、外賣自取及外送速遞都適用！優惠包括$150折扣券、必勝批買一送一、免費蒜蓉包等，另外，現有會員及新會員都有每月首單免運費及生日優惠，喜歡食pizza的朋友不要錯過！

由即日起，成功登記Hut Rewards，可享以下「會員迎新即Hut賞」優惠：

1. 消費滿$400即減$100折扣券

2. 消費滿$250即減$50折扣券

3. 人氣必勝批（大批）買一送一（12款指定大批包括：香檸蜜糖辣肉腸、蒜香海蜆焗薯、海鮮至尊、千島海鮮、超級至尊、經典至尊、千島意式風情、夏威夷風光、田園至尊、瑪格麗特、意式辣肉腸、芝士狂熱）

4. 消費滿$100即獲免費經典蒜蓉包一客

5. 獨家專享試食價：$49海鮮寬條麵／長通粉一客（原價$94）、$79黑椒豬仔脾配烤雜菜一客（原價$139）

海鮮寬條麵

黑椒豬仔脾配烤雜菜

另外，無論新Hut Rewards會員或現有會員都一樣可以享用以下優惠：

1. 每月獲「免運費」優惠券一張，憑券於手機應用程式或網上訂購平台下單，消費滿$90即可使用

2. 於生日月份送上兩張優惠券：「消費滿 $100 即減 $50」，以及「消費滿$50享原味或辣味雞翼兩隻」

Pizza Hut

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