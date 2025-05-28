KFC限時優惠 指定套餐買一送一！新推出「墨西哥魔鬼辣椒雞腿包」、「格格脆薯塊」強勢回歸！

唔講唔知，原來今日（5月28日）是「國際漢堡包日」，KFC由即日起限時推出兩款全新兼全「辛」口味漢堡包——「墨西哥魔鬼辣椒雞腿包」及「墨西哥辣醬雞腿包」，以世上其中一種最辣的辣椒「魔鬼辣椒（Ghost Pepper）」製成，嗜辣的朋友不妨去挑戰一下！另外，由即日起至5月31日，4款指定套餐「買一送一」，即是50蚊兩個家鄉雞餐，非常抵食！

KFC全新「墨西哥魔鬼辣椒系列」嚴選全球其中一種最辣辣椒「魔鬼辣椒」，搭配多種香料秘製成「墨西哥辣醬」，為喜歡吃辣的朋友帶來獨特的辛辣風味。「墨西哥魔鬼辣椒雞腿包」入面夾著香脆巴辣雞腿扒、新鮮生菜、番茄及芝士，另特別加入新鮮墨西哥辣椒片（Jalapeño），有不同層次的辛辣元素及口感，挑戰大家的味蕾！辣度低一級的「墨西哥辣醬雞腿包」，用上特制「墨西哥辣醬」搭配香辣的巴辣雞腿扒、新鮮生菜及番茄，適合想嘗試「中級辣」的你！想試的朋友要留意，供應期由即日起至7月9日，把握機會挑戰！



墨西哥魔鬼辣椒雞腿包



墨西哥辣醬雞腿包

為回應薯格忠實粉絲的熱切訴求，闊別近一年的「格格脆薯塊」將同步限時回歸！凡惠顧A1墨西哥魔鬼辣椒雞腿包套餐、A2墨西哥辣醬雞腿包套餐，或G3巴辣雞腿包套餐，即可免費轉配小食至格格脆薯塊，其他指定套餐都可以$3升級套餐小食至格格脆薯塊。



A1墨西哥魔鬼辣椒雞腿包套餐 $48起



大受歡迎的薯格限時回歸，指定套餐可以$3升級套餐小食至格格脆薯塊。

另外，為慶祝「國際漢堡包日」，KFC由5月28日至31日期間，每日上午11後推出指定套餐買一送一優惠，包括「巴辣雞腿包餐」、「家鄉雞餐」、「香辣脆雞餐」及「狂惹香燒雞餐」，最適合跟朋友或同學開心share！



巴辣雞腿包餐，跟餐小食固定為粗薯條（普通），飲品固定為汽水（中）。



家鄉雞餐、香辣脆雞餐、狂惹香燒雞餐，跟餐小食固定為辣汁蘑菇香飯（普通），飲品固定為汽水（中）。

KFC

Facebook：https://www.facebook.com/kfchk