Pizza Hut期間限定榴槤美食：貓山王迷你批、D24千層酥皮撻、貓山王麻糬、D24雲呢拿沙冰

又到榴槤的季節，今年Pizza Hut再次推出「榴槤Pizza」，而且更是「12球加強版」！另外，還有榴槤千層酥皮撻、榴槤麻糬、榴槤泡芺、榴槤沙冰及榴槤咖啡，全部都是選用馬來西亞的貓山王或D24，單點價$44起，榴槤控絕對「榴槤」忘返！

啖啖貓山王迷你批（8球）

單點價 $99起、加配價 $59起

啖啖貓山王迷你批（12球）

單點價 $119起、加配價 $574起

榴槤甜品陣容強勁，包括有「D24千層酥皮撻」、「貓山王麻糬」及「貓山王泡芺」。「D24千層酥皮撻」的金黃酥皮咬落鬆化，層次分明，香滑內餡混合濃郁D24榴槤，帶出陣陣榴槤果香，同時不失蛋香和奶香，甜度適中。「貓山王麻糬」外皮煙韌Q彈，包裹著冰涼綿密的貓山王榴槤果蓉，口感軟糯，濃郁的貓山王榴槤果蓉內餡如雪糕般細膩順滑，入口即化，帶來滿滿的幸福感！「貓山王泡芺」酥皮充滿香濃綿密的貓山王榴槤果蓉吉士醬，順滑口感中帶有絲絲果肉，咬開之後即刻「榴」心！

D24千層酥皮撻

單點價 $64起、加配價 $39起

貓山王麻糬（4件）

單點價 $64起、加配價 $39起

貓山王泡芺（3件）

單點價 $49起、加配價 $34起

夏日解暑之選，當然是細緻綿密的「D24雲呢拿冰沙」，包含足足4球D24榴槤果蓉，融合榴槤的香甜與雲呢拿的奶香，滑順冰涼，頂層一整球D24榴槤果蓉和滿滿鮮忌廉，包保齒頰「榴」香！熱飲的話，可以考慮「D24椰奶咖啡」，將3球D24榴槤果蓉與香濃椰奶完美融合，熱騰騰的咖啡香中滲出榴槤的獨特果香、椰香和奶香，甜中帶甘。

D24 雲呢拿沙冰

單點價 $49起、加配價 $39起

D24椰奶咖啡（熱）

單點價 $44起、加配價 $34起

凡惠顧套餐、單點必勝批或歐陸精選，可使用最多3次「加配價」優惠。如果嫌不夠，可以額外追加 D24榴槤果蓉，每份只需$15起就有2球，榴槤控絕對大滿足！

香港Pizza Hut

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