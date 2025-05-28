父親節蛋糕︱東海堂搞笑黃金炸雞桶，預訂高達蛋糕85折；美心聯乘Johnnie Walker威士忌蛋糕及熱狗巴士蛋糕

下個月就係父親節，網上搜尋父親節蛋糕發現有驚喜！東海堂新推黃金炸雞桶蛋糕充滿創意，最估不到它是開心果巴斯克芝士蛋糕，如你爸爸是動漫迷，收到機動戰士特種計劃自由高達蛋糕應該好開心！另外，美心西餅蘇格蘭威士忌蛋糕聯乘Johnnie Walker Black Label推出1：1經典酒瓶造型蛋糕，打卡一流。巴士迷則必check「熱狗爸爸」蛋糕，搭配懷舊彩虹邨巴士站作背景，購買該款蛋糕更可以$188加購KMB九巴錢箱，預早訂購享85折優惠！

超迫真！東海堂新推黃金炸雞桶蛋糕太搞笑了，外觀與一桶香脆炸雞無異，獨特造型打卡一流！面層是鋪滿了酥脆的薄脆片及炸雞造型的朱古力混合蛋糕，夾層由濃郁的黑糖牛油忌廉、原味忌廉和鬆軟的海綿蛋糕結合而成，最底層是人氣滿分的開心果巴斯克芝士蛋糕。父親節送給爸爸一個歡樂surprise！

凡於6月12日或之前，蒞臨門市或網上（輸入優惠碼「HAPPYSHARE」）預訂黃金炸雞桶，即享優先訂購9折優惠。黃金炸雞桶 (開心果巴斯克芝士蛋糕) 優先訂購9折：$197.1零售價：$219

機動戰士特種計劃自由高達蛋糕

父親節送給動漫迷爸爸一個驚喜！東海堂推出「機動戰士特種計劃自由高達蛋糕」及「機動戰士特種計劃自由高達咖啡杯」，專為喜愛高達的爸爸而設。機動戰士特種計劃自由高達蛋糕以自由高達為靈感，面層加入朱古力噴沙，外觀如同一座未來感十足的基地。中央矗立著自由高達企牌，四周裝飾著如小型岩石造型的芝麻忌廉及綠茶蛋糕。蛋糕夾層有玄米茶慕絲、玄米茶奶凍和白玉丸子，滿滿茶香滋味。

凡於6月12日或之前，蒞臨門市或網上（輸入優惠碼「85FDAY2025」）預訂$239或以上之指定父の日系列蛋糕，即享優先訂購85折優惠，並需於6月15日或之前取餅，逾期無效。

機動戰士特種計劃自由高達蛋糕優先訂購85折：$254.2 零售價：$299

機動戰士特種計劃自由高達蛋糕連咖啡杯套裝 套裝優惠價低至83折：$379 (價值$458)

「機動戰士特種計劃自由高達咖啡杯」以經典的黑色為基調，搭配自由高達的頭像圖案，完美展現其自由風彩。

機動戰士特種計劃自由高達蛋糕有兩大優惠

優惠1：機動戰士特種計劃自由高達蛋糕連咖啡杯套裝

套裝優惠價低至83折：$379（價值$458）

優惠2（分店限定）：購買任何產品，即可以$159加購「機動戰士特種計劃自由高達咖啡杯」1個

留意，機動戰士特種計劃自由高達咖啡杯（於6月2日起發售）。機動戰士特種計劃自由高達蛋糕只限門市取貨，不設送貨服務。購買「機動戰士特種計劃自由高達蛋糕連咖啡杯套裝」或加購「機動戰士特種計劃自由高達咖啡杯」不可享優先訂購85折優惠及會員折扣優惠，及不可與任何餅卡／禮券（包括飲食禮券、現金券等）同時及一併使用-

除了以上兩款外型特別的父親節蛋糕，還可選擇開心果忌廉蛋糕（減甜版），面層點綴著新鮮的草莓、藍莓和開心果碎，夾層融合開心果忌廉、開心果奶凍和朱古力杏仁脆醬。凡於6月12日或之前，蒞臨門市或網上（輸入優惠碼「85FDAY2025」）預訂$239或以上之指定父の日系列蛋糕，即享優先訂購85折優惠。

開心果忌廉蛋糕 (減甜版)優先訂購85折：$220.2零售價：$259

東海堂

https://www.aromebakery.com.hk/tc

美心聯乘Johnnie Walker Black Label父親節蛋糕

今個父親節，美心西餅推出「Love, Daddy父親節蛋糕系列」的8款蛋糕各有賣點，其中3款主打推介包括：蘇格蘭威士忌蛋糕、熱狗爸爸及足球爸爸立體蛋糕。另外，還有「咖啡爸爸」、「沙灘爸爸」、「梳乎爸爸」和「芒糍爸爸」蛋糕，即日至6月13日於美心西餅門店或網店訂購「Love, Daddy父親節蛋糕系列」可享早鳥優惠85折。

美心聯乘Johnnie Walker Black Label推出1：1經典酒瓶造型蛋糕，內藏濃郁朱古力蛋糕、香滑焦糖慕斯與雜果，蛋糕側的啫喱更融合微妙的威士忌酒香，含酒精成分的食材分開處理適合一家大小同時享用。

蘇格蘭威士忌蛋糕 原價 $288、Eatizen美心薈會員早鳥價83折 (只限於門市預訂) $239.1、早鳥預訂85折優惠 $244.8

年紀稍大的爸爸對熱狗巴士不會陌生，今個父親節與他一起懷舊！「熱狗爸爸」把經典熱狗巴士模型與蛋糕結合，搭配懷舊彩虹邨巴士站作背景，彷彿帶大家重回昔日街頭；蛋糕表層及內餡均採用新鮮水果。凡購買該款蛋糕更可以$188加購KMB九巴錢箱（電鍍紅），讓各位重拾童年收藏的樂趣。

美心西餅X九巴KMB「熱狗爸爸」，蛋糕表面以忌廉、芒果、士多啤梨、巴士模型、裝飾插卡，夾心是原味忌廉、雜果、原味蛋糕，配底層原味蛋糕。原價$268、Eatizen美心薈會員早鳥價83折(只限於門市預訂) $222.5、早鳥預訂85折優惠$227.8

凡購買該款蛋糕更可以$188加購KMB九巴錢箱（電鍍紅），讓各位重拾童年收藏的樂趣。

有冇興趣為足球 Fans爸爸訂購「足球爸爸」立體蛋糕？蛋糕採用黑白朱古力精巧打造出像真度極高的立體足球並配上笑臉，搭配綠茵足球場造型的蛋糕盒，充滿童趣感。一家人更可以木槌敲開蛋糕，有得食有得玩！

「足球爸爸」（附送木棒）原價$288、Eatizen美心薈會員早鳥價83折(只限於門市預訂) $239.1、早鳥預訂85折優惠$244.8

蛋糕表面花卷棉花糖、士多啤梨味、芒果味、青檸味啫喱球、白朱古力碎、伊華棉花糖及橡皮糖等，夾心以黃色忌廉、朱古力脆珠、原味忌廉、朱古力奶凍、原味蛋糕，底層為原味蛋糕。

美心西餅

https://www.maximscakes.com.hk/tc