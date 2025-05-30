IKEA 6月五大榴槤甜品︰貓山王榴槤球只售$6，榴槤斑蘭糯米糍$19及新推三款D24榴槤蛋糕系列

榴槤控注意，IKEA榴槤甜品系列回歸啦！ IKEA餐廳及美食站於6月同步推出多款榴槤甜品，香脆的貓山王榴槤球最平，一口滋味小吃只售$6。蛋糕fans必要試齊全新推出的D24榴槤巴斯克蛋糕、D24榴槤慕絲蛋糕和D24榴槤斑蘭忌廉蛋糕三款蛋糕的不同口感。榴槤與斑蘭幾時都係perfect match，D24榴槤斑蘭糯米糍濃濃奶香的榴槤夾餡配煙韌外皮，口感香甜又豐富。

榴槤狂粉來到IKEA餐廳及美食站極可能陷入「選擇困難症」，只因全新推出的蛋糕已有三款可以揀，包括D24榴槤味道濃郁及芝士十足的 D24榴槤巴斯克蛋糕，D24榴槤慕絲蛋糕則有主打香滑的榴槤忌廉餡， D24榴槤斑蘭忌廉蛋糕為你帶來雙重享受！

D24榴槤巴斯克蛋糕HKD $29

D24榴槤慕絲蛋糕HKD $33

D24榴槤斑蘭忌廉蛋糕HKD $26

貓山王榴槤球，可口的脆皮配上香濃的榴槤夾心，口感煙靭，留意產品只於餐廳供應。D24榴槤斑蘭糯米糍選用了D24 榴槤作為夾餡，從煙韌軟糯的斑蘭味外皮咬下去，帶有濃濃奶香的榴槤夾餡瞬間溢出，榴槤 fans必試！

貓山王榴槤球HKD $6（只於餐廳供應）

D24榴槤斑蘭糯米糍HKD $19

香港 IKEA 餐廳將於六月推出多款全新主食，全新燒鴨胸配紅咖喱、薯仔雜菜及迷你沙律套餐，繼續以超優惠價格$50登場，燒鴨胸配紅咖喱、薯仔雜菜及迷你沙律——經過精心的燒烤處理，燒鴨胸鮮嫩多汁，淋上散發出陣陣誘人香氣的紅咖喱，另加HKD $9可加配蒜蓉烤餅一份。想更滿足，可點多個開胃頭盤大蝦柚子沙律及海鮮扁意粉配芝士忌廉汁，同朋友一齊開心share。

燒鴨胸配紅咖喱、薯仔雜菜及迷你沙律HKD $50

（另加HKD $9可加配蒜蓉烤餅1份）

海鮮扁意粉配芝士忌廉汁HKD $53

大蝦柚子沙律HKD $39

獨家推出榴槤甜品系列

供應期︰6 月 1 日至 7 月 31日

供應點︰香港餐廳或美食站

https://www.ikea.com.hk/