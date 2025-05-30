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30/05/2025

麥當勞著數︱$1大可樂，最後一期$30優惠原味麥炸雞2 件，板燒雞腿飽及雙層豬柳蛋漢堡套餐

#著數優惠 #板燒雞腿飽 #Food News #雙層豬柳蛋漢堡 #可樂 #原味麥炸雞 #美食情報 #hotDeals #麥當勞 #美食 #麥樂雞
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Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　終於來到$30麥當勞套餐最後一擊！下星期一至五（6月2日至6日），麥當勞App推出新一輪三款限時$30震撼價優惠，包括原味麥炸雞（2件）套餐，板燒雞腿飽套餐及雙層豬柳蛋漢堡套餐，仲有 $1大可樂激抵優惠，把握超超值抵食著數！

 

 

　　下星期推出的三款星期一至五震撼價$30超值套餐，個人鎖定「$30原味麥炸雞（2件）套餐」，比平時用 App優惠仲平$7，抵食！原味麥炸雞挑選優質雞鎚及雞上髀，用微辣惹味的調味醃製而成，每件麥炸雞均採用恆溫科技緊緊鎖住肉汁及炸製，黃香脆又嫩滑Juicy。另外，下星期一至五，麥當勞App亦會帶來「$1大可樂」激抵優惠，讓大家於夏日享受冰涼透心的汽水降溫。

 

$1大可樂(可選可口可樂、無糖可口可樂、雪碧或芬達汽水)

(星期一至五，早上11時 – 午夜12時)

 

$30原味麥炸雞(2件)套餐(可+$6.5升級加大套餐/$9.5升級大大啖套餐/

$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵)

 

　　如果之前錯失「$30雙層豬柳蛋漢堡套餐」及「$30板燒雞腿飽套餐」優惠唔緊要，因為新一輪優惠繼續有。以上三款套餐更可選擇以$6.5升級加大套餐、$9.5升級大大啖套餐，或以$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵。

 

$30雙層豬柳蛋漢堡套餐(可+$6.5升級加大套餐/$9.5升級大大啖套餐/$

9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵)

 

$30板燒雞腿飽套餐(可+$6.5升級加大套餐/$9.5升級大大啖套餐/

$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵)

 

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