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02/06/2025

IKEA榴槤牛奶新地配D168紅肉榴槤肉5份只售 $49，比上年平4成！美心超迫真特濃D24榴槤蛋糕88折優惠

#榴槤 #美心 #IKEA #美食 #美食情報 #D24榴槤蛋糕 #D168紅肉榴槤肉 #榴槤控 #榴槤牛奶新地 #甜品
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Text: Eunice Chow Photo: 美心西餅、IKEA

　　榴槤fans 真係好忙，上星期先介紹完IKEA新推榴槤甜品，今日又有新驚喜！IKEA榴槤牛奶新地配D168紅肉榴槤肉系列居然比上年更平，榴槤牛奶新地配D168紅肉榴槤肉5份只售 $49，比去年約平4成，就算只配1份榴槤肉只售 $26，比去年平$3，抵食！另外，美心亦新推特濃D24榴槤蛋糕造型迫真，更有限時88折優惠，榴槤Fans 生日必食之選。

 

 

　　IKEA美食站除有大受歡迎的D24榴槤新地，即日至 6 月21日限時推出的榴槤牛奶新地配D168紅肉榴槤肉，數量有限，售完即止！D168紅肉榴槤肉，清甜中更帶有絲絲奶油香及回甘，令味道更加突出，榴槤滋味double up！各位「榴槤控」更可以選擇榴槤肉3份或5份的「重量級」配搭，新地的價格比往年更優惠，只需$49便可品嚐5份紅肉榴槤肉，較去年減價高達 $32！

 

　　

榴槤牛奶新地配D168紅肉榴槤肉1份HKD $26（上年價格HKD $29）、榴槤牛奶新地配D168紅肉榴槤肉3份HKD $39（上年價格HKD $55）、榴槤牛奶新地配D168紅肉榴槤肉5份HKD $49（上年價格HKD $81）

 

　　除此之外，你有無興趣一試榴槤流心牛角包，牛角包內有濃濃奶香的榴槤夾餡，而 D24 榴槤牛奶新地筒同樣抵食只售$9！

 

榴槤流心牛角包HKD $19

 

D24 榴槤牛奶新地筒HKD $9

 

榴槤牛奶新地配D168紅肉榴槤肉
供應期︰6 月 1 日至21日
榴槤流心牛角包、D24 榴槤牛奶新地筒
供應期︰6 月 1 日至 7 月 31日
供應點︰香港餐廳或美食站
https://www.ikea.com.hk/

 

美心特濃D24榴槤蛋糕88折優惠

 

　　想氹榴槤迷生日開心，買美心「特濃D24榴槤蛋糕」就最啱！蛋糕外型神還原真榴槤，內外都係馬來西亞D24榴槤純果肉，榴槤肉含量高達32%，再加埋香滑榴槤忌廉及Q彈麻糬，層層口感，啖啖榴槤令人「榴槤忘返」！

 

特濃D24榴槤蛋糕原價$198，限時優惠88折$174.3
 

 

蛋糕以朱古力製作榴槤頂，外層有綠色原味忌廉、朱古力噴沙、牛油忌廉，內餡為榴槤忌廉、榴槤純果肉、麻糬、原味戚風蛋糕及原味撻殼酥，約5吋及0.7磅。

 

美心西餅特濃D24榴槤蛋糕
售價︰原價$198限時優惠88折：$174.3
https://bit.ly/4k6jQqj

《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇

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