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05/06/2025

Rosewood爆紅天價蛋撻中環期間限定店︰新口味芋頭撻$108/件，每人限購4件

#香港瑰麗酒店 #美食 #天價蛋撻 #連卡佛 #中環 #酒店 #美食情報 #RosewoodHongKong #芋頭撻 #蛋撻 #IFC
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Text: Eunice Chow Photo: 香港瑰麗酒店網頁、lanecrawford IG

　　早前於網絡爆紅的天價蛋撻食過未？今次又多個理由再食，香港瑰麗酒店甜點店沁蝶Butterfly Patisserie將於6月6日至7月31日，首次在中環國際金融中心商場的連卡佛開設期間限定店，除了大熱的北海道吉士撻外，全新推出獨家香芋吉士撻，睇相見到流心效果已經好吸引，各位芋頭控及蛋撻迷有冇興趣一試？

 

北海道吉士撻（$98），及首度亮相的香芋吉士撻（$108）

 

　　香港瑰麗酒店甜點店沁蝶Butterfly Patisserie由法國主廚 Jonathan Soukdeo主理，為連卡佛期間限定店帶來兩款口味手工日式酥皮吉士撻：包括有天價之稱的北海道吉士撻（$98），及首度亮相的香芋吉士撻（$108）。

 

 

　　兩款酥皮吉士撻價錢唔平，分分鐘貴過一餐lunch，六是各位蛋撻控有冇興趣落重本一試？經典北海道吉士撻以香烤牛角麵包層層酥皮為底，口感酥脆，吉士餡料採用優質日本食材，吉士撻以優質日本食材製作，蛋漿非常滑嫩，淡淡的甜香亦與牛油酥皮完美平衡。

 

 

　　香芋吉士撻的牛油酥皮金黃香脆輕盈酥化，醇厚吉士餡再多一重綿密的香芋香濃滋味，混合香濃的北海道牛奶、大溪地雲呢拿忌廉及焦糖，加上流心的餡料，令人心動一試天價蛋撻的滋味。

 

 

　　期間限定店每天限量供應100件香芋吉士撻及50件經典北海道吉士撻，每位客人限購4件。

 

北海道吉士撻（$98）

 

沁蝶 Butterfly Patisserie 期間限定店

地址：香港中環金融街 8 號國際金融中心商場 3 樓連卡佛

查詢：3891 8888

營業時間：6月6日至7月31日每日中午12時至晚上7時（售完即止）

Butterfly Patisserie網站

https://www.rosewoodhkshop.com/collections/butterfly-patisserie

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