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05/06/2025

榴槤市集周末開鑼︰近30款榴槤甜點及Gelato，登陸荃灣The Mills及啟德Airside

#啟德 #榴槤 #美食 #The Mills #荃灣 #甜品 #AIRSIDE #美食情報 #蛋糕 #榴槤市集
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Text: Eunice Photo: 相關榴槤品牌FB、IG及網頁

　　今個夏天榴槤Fans真係好忙，有不同的榴槤美食及甜點要試，6月7起一連兩個週末HOHOHOLA「榴槤出沒注意市集」分別登陸南豐集團旗下的The Mills及AIRSIDE，共12間人氣榴槤甜品專門店輪流登場近30款榴槤甜點任你挑選，榴槤Fans周末好去處！

 

 

　　南豐集團今個夏天以「水果之王」榴槤為主題，舉行 HOHOHOLA「榴槤出沒注意市集」，市集匯聚多個榴槤品牌，集結共12間人氣榴槤甜品專門店輪流登場，炮製近30款榴槤甜點，你可以一嘗不同的榴槤食品、精緻甜品及榴槤口味Gelato。

 

Durian B Gor榴槤雪條

 

Durian B Gor鮮榴槤果肉

 

　　Sweet Memories多款榴槤甜品，選用優質越南「干腰榴槤」和泰國金枕頭， 主打榴槤甜品包括榴槤軟心麻糬卷、榴槤香脆雪糕餅、榴槤雪米果、榴槤雙層芝士餅、榴槤糖不甩及金枕頭榴槤果乾。

 

Sweet Memories 榴槤卷蛋、果乾、芝士餅等手工甜點

 

My Tart貓山王芝士撻佈滿火炙咗嘅貓山王果肉配香濃拉絲芝士醬

 

榴一刻來西亞直送急凍榴槤

 

Verona Gelato 杯裝榴槤雪糕，清涼消暑味道濃郁

 

MEMARKET 提供多款榴蓮甜品

Yumo cheese榴槤瑞士卷，忌廉加入榴槤蓉口感香軟

 

榴芒一刻 Flinders Food 無核榴蓮果肉，選用優質泰國金枕榴槤

 

長洲仔榴槤糯米糍

 

「榴槤出沒注意」市集

日期︰2025年6月7日及8日、6 月14日及15日

時間︰12nn -8pm

地點︰6月7-8日 荃灣南豐紗廠1樓M6走廊、6月14-15日@啟德AIRSIDE 3-4樓

 

 

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