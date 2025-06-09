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09/06/2025

雪糕買一送一優惠︰GODIVA黑朱古力味軟雪糕、DALLOYAU西瓜軟雪糕｜Venchi新推椰汁紅豆冰味意式雪糕

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Text: Eunice Chow Photo: GODIVA、DALLOYAU、Venchi

　　三十幾度高溫，食杯雪糕消暑降溫，爽！GODIVA六月軟雪糕買一送一 強勢回歸，五日限定 人氣黑朱古力味軟雪糕及朱古力豆買一送一優惠。另外，DALLOYAU即日起逢星期五、星期六及星期日推出「特濃朱古力」或「真•西瓜軟雪糕」買一送一優惠，好吸引，而Venchi新推椰汁紅豆冰味意式雪糕，各位fans有冇興趣一試？

 

 

　　6月11至15日一連五日期間，GODIVA將推出兩大買一送一優惠，喜歡食雪糕的你點可以錯過！

 

優惠一：GODIVA黑朱古力味軟雪糕買一送一優惠

 

　　凡於香港GODIVA專門店（葵芳新都會廣場店、AIRSIDE期間限定店除外）購買黑朱古力味軟雪糕（原價HK$ 59／支），即可享買一送一優惠。每店每日下午一時起限售200套黑朱古力味軟雪糕，數量有限，售完即止。一個人食唔晒2枝黑朱古力味軟雪糕，第二支軟雪糕亦可以雪糕換領券形式領取，留待下次享用，好貼心！

 

 

優惠二：GODIVA朱古力豆買一送一

 

　　全線香港GODIVA專門店購買一盒朱古力豆，也可享買一送一優惠。 

 

 

　　留意， 優惠只適用於香港GODIVA專門店（機場及免稅店除外）。 優惠期間專門店只提供一款指定味道軟雪糕，其他味道將暫停。 優惠受條款以及細則約束，並不得與其他優惠一同使用（包括VIP生日折扣），並不適用於賺取會員積分；此消費記錄亦不會存入會員帳戶。 如有任何爭議，GODIVA Chocolatier（Asia）Limited 保留最終決定權。

 

GODIVA香港專門店地址和電話：https://www.godiva.com.hk/boutiques.html

 

DALLOYAU 限時優惠買一送一

 

　　DALLOYAU 近日推出買一送一優惠，即日起逢星期五、星期六及星期日，於 5間DALLOYAU分店購買「特濃朱古力」或「真•西瓜軟雪糕」可享買一送一優惠！ DALLOYAU「真 • 西瓜軟雪糕」，嚴選清甜多汁的天然西瓜果蓉搭配法國純牛奶，口感幼滑，消暑解渴。

 

 

售賣點︰DALLOYAU分店

https://www.dalloyau.hk

 

Venchi期間限定椰汁紅豆冰味意式雪糕

 

　　Venchi推出全新「椰汁紅豆冰味意式雪糕」！繼三月份與百年老字號公和荳品聯乘推出期間限定版的「豆腐花味意式雪糕」後， Venchi 再次從本地經典美食中汲取靈感，將傳統冰室中深受喜愛的紅豆冰化為意大利甜品。意式雪糕 Gelato以100% 純正的原材料調製，不含人造色素及添加劑，加上椰汁紅豆冰口味，勾起大家對冰室的懷舊情意結。

 

 

　　產品零售價 (港幣)迷你裝 – 2 種口味 $63、獨享裝 – 3 種口味 $73、共享裝 – 4 種口味 $83、家庭裝 500 克 - 3 種口味 $218、家庭裝 750 克 - 4 種口味 $318、家庭裝 1000 克 - 5 種口味 $398

 

售賣點︰各大Venchi分店

https://venchi.com.hk/

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